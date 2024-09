Paco Navarrete. "El Mallorca me da buenas sensaciones y es mejor que cinco o seis equipos de la categoría"

Paco Navarrete ha aceptado con ilusión el cargo de seleccionador de fútbol sub´12. Ha aceptado esta nueva etapa sin la presión de los resultados. "Me apetecía porque siempre me ha gustado el tema de niños Lo primero es transmitir valores e ilusión. No se trata de ser campeón. El objetivo en edades de formación es que los niños cuando vengan a la selección se lo pasen bien y sigan con ganas de aprender. Es complicado porque de los 14 a los 18 años los jugadores pueden tirar hacia otro lado. Hay casos como el de Marco Asensio o Luka Romero que ya se veía que muy mal tendría que ir para que no fuesen futbolistas". La llegada de Paco Navarrete ha provocado que Antonio Barea haya dejado su cargo después de 32 años.

Elogios a Jagoba Arrasate

Navarrete tuvo la oportunidad de vivir desde la dirección deportiva la época más importante del Real Mallorca a nivel de resultados. El nuevo seleccionador sub´12 destaca el trabajo y la capacidad de Jaboga Arrasate sin ningún tipo de dudas. "Es pronto pero el equipo me está gustando y este entrenador aporta mucho. Tiene una linea muy regular porque cuando gana no está muy arriba ni cuando pierde muy abajo. Tiene enchufada a toda la plantilla y me da buenas sensaciones. Tengo claro que el Mallorca es mejor que cinco o seis equipos. La plantilla está compensada, quizás falta un central con más seguridad"