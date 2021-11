Maffeo " Es el primer gol de cabeza que he marcado "

Pablo Maffeo ha marcado su primer gol en primera división y el primero de cabeza en su carrera deportiva. El futbolista de 24 años formado en el Espanyol fichó por el Manchester City, Girona y Stuttgart donde vivió uno de sus peores momentos en el lo personal " Lo he pasado muy mal dos años después de Stuttgart. Cuando no salen las cosas pierdes confianza. A veces tienes que ponerte en manos de profesionales como psicólogos y rodearte en tu gente, cuando las cosas te salen amigos pero cuando te va mal tienen que estar ahí. En Stuttgart empezamos muy mal después de una gran inversión, pagaron diez millones por mi pero no me acogieron bien, cuando nació mi hija avisé que no iba ir porque era un día especial y me dijeron que no pasaba nada y cuando llegué me apartaron y me pusieron una multa de dos mil euros. La clave para rendir es estar bien y aquí estoy encantado, Tenía claro que o marcaba o salía con una brecha cuando rematé ".

.El defensa de Sant Joan Despi regresó al Girona antes de jugar en Huesca y fichar por el Mallorca. El lateral está convencido que los resultados llegarán después de sumar cuatro empates consecutivos." Tenemos que seguir esta línea, jugamos muy bien y compitiendo así los resultados llegarán. En primera división tienes que rendir al máximo y se está viendo que el Cádiz gana en Bilbao o nosotros en Valencia íbamos ganando". Uno de los sueños de Maffeo es jugar en la selección española. " Me gusta el boxeo y trabajo para el club pero estoy centrado en el Mallorca, es cierto que si me llama la selección seré el más feliz del mundo".

El lateral forzó el penalti que le permitió a Salva Sevilla empatar el partido y en prolongación consiguió rescatar un punto para los isleños que habían perdido cinco después de cumplirse el minuto noventa. Maffeo se ha convertido en un fijo para el once de Luis García y a sus 24 años cuenta con un futuro muy esperanzador. El Mallorca no contaba con un lateral tan sólido desde la etapa de Javier Olaizola que contaba con un físico muy similar. Los isleños no volverán a jugar hasta el próximo 22 de noviembre y lo harán en Vallecas ante el Rayo Vallecano sin Baba por sanción. El conjunto dirigido por Luis García llega al parón con cuatro puntos por encima del descenso a pesar de sumar cuatro puntos de los últimos dieciocho en juego.