Javi Bonet: "El Atlético Baleares ha rechazado jugar en Puigpunyent"

El Atlético Baleares ha rechazado jugar en Puigpunyent. El ayuntamiento de Palma ofreció hace dos semanas el campo de fútbol cubriendo todos los gastos tras alcanzar un acuerdo con el alcalde de la localidad mallorquina. El teniente de alcalde del ayuntamiento de Palma, Javi Bonet, ha mostrado su preocupación por la situación de la entidad blanquiazul "En Palma tenemos muchos campos municipales en diferentes regímenes, luego hay campos privados como La Salle y el Cide que no reciben ningún tipo de ayuda. Hace dos meses ofrecimos el campo de Puigpunyent al Baleares donde no tendrían que pagar luz,agua ni alquiler y la pasada semana recibimos un mail donde declinaban esta oferta porque no se ajustaba a sus necesidades. Por nuestra parte total colaboración pero más no podemos hacer".

Son Malferit

El Atlético Baleares seguirá jugando en Son Malferit mientras no encuentre otras alternativas para sus equipos base y femenino. Otra opción que la entidad blanquiazul no contempla es jugar con césped artificial en el estadio balear. La federación acepta este tipo de superficie para jugar en segunda federación donde el equipo volverá a jugar la próxima temporada.