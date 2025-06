Ingo Volckmann: "El Baleares tiene un buen equipo y vamos a hacer algún refuerzo más"

Ingo Volckmann sigue en el Atlético Baleares con fuerza tras recuperarse de la frustración de no ascender a primera federación. El presidente y propietario del club destaca la apuesta por el técnico, Luis Blanco, y jugadores como Rubén Bover, Florin Andone, Jaume Tovar, Jaume Pol, Ulrich Tarfertshofer,, Gabriel Ramis y Miguelito. "Otra vez un golpe fuerte y cada año me duelen más pero aquí estamos y vamos a probar un año más. Tenemos un buen equipo otra vez y vamos a hacer algún refuerzo más en alguna posición que faltaba. Quería a Luis porque hizo un buen trabajo".

Abierto a nuevos inversores

Ingo está abierto a que puedan entrar inversores interesados en el proyecto del Atlético Baleares y pide colaboración al ayuntamiento de Palma. "Hace un año que estoy abierto a hablar si viene alguien. Espero que el ayuntamiento algún día ayude porque somos el único club que no tiene agua, césped ni luz y esto no puede ser, de luz y agua son ciento veinte mil euros al año y todos los campos lo tienen. Es injusto, hablamos de un millón de euros en diez años y el Mallorca no sé de qué ha recibido un millón de euros. Nosotros tenemos fútbol base, fútbol femenino, proyecto social y aguantar todo en mi espalda no es correcto, buscaremos soluciones pero necesito ayuda, así no funciona".