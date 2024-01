Lorenzo Fluxa ya prepara en Mallorca junto a su hija Lisabel el Dakar 2025

Lorenzo Fluxa ha finalizado en la posición 32 el Dakar junto a Xavi Ribas. Los problemas con el coche en las primera etapas fueron superadas con una recta final muy buena para llegar a la isla con buenas sensaciones. "El tema mecánico nos pasó factura y nos condicionó. Sabemos que el Dakar es una prueba de superación y no sabes lo que te vas a encontrar. Un día tuvimos que dormir con un saco en el asiento del coche junto a una gasolinera.

Ánimo a Toni Vingut

Lorenzo Fluxá tuvo la oportunidad a través de Onda Cero de saludar y enviar ánimo al piloto ibicenco Toni Vingut que sufrió un grave accidente en la quinta etapa. "Te quiero enviar todos los ánimos para que te recuperes y espero verte en la próxima salida".

Proyecto 2025 junto a su hija

El gran sueño de Lorenzo Fluxá es participar en la próxima edición junto a su hija Lisabel. Ambos han participado en el campeonato de España y durante 2024 trabajarán de forma específica para el Dakar 2025. Elisabel cumplirá el próximo mes de agosto 18 años y no duda de aprovechar esta oportunidad de estar en su primer Dakar junto a su padre. "He seguido a mi padre con los videos que nos enviaba. La preparación no ha empezado. Hemos estado el campeonato de España quedando terceros y tengo que aprender temas mecánicos y en dunas. Es algo que me encanta y dejo lo demás de lado para estar con mi padre. Mis hermanos son más de circuito"