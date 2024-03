Locura por la venta de entradas del Mallorca

La afición del Mallorca está demostrando que no quiere perderse la final de la copa del Rey el próximo 6 de abril en Sevilla ante el Athletic Club de Bilbao. El club ha puesto a la venta las entradas entre 40 y 210 euros y en tres horas ha vendido 14.500. El club ha puesto la venta exclusiva para los abonados que no han dudado en comprar sus entradas en las primeras horas. Guillermo Porcel, vocalista de la Granja, ha sido uno de los afortunados y en declaraciones a Onda Cero Mallorca ha contado su experiencia. "He estado concentrado media hora antes. No ha sido complicado pero tampoco lo puede hacer cualquier persona que no esté acostumbrada a manejarse en internet y en compra de entradas. Hubiese sido una ayuda un video para ver como había que hacerlo".

21.000 mallorquinistas en la Cartuja

Los abonados podrán ceder su entrada a cualquier amigo o familiar que deseen siempre y cuando ponga el dni y nombre de la persona que ocupará su localidad. El club espera que el próximo 6 de abril acudan 21.000 mallorquinistas en el estadio de la Cartuja.

Europa League

El Real Mallorca tendrá al oportunidad de volver a jugar en Europa si consigue el título el próximo 6 de abril en el estadio de la Cartuja ante el Athletic Club de Bilbao. Los isleños ha disputaron la Champions, la Copa de la Uefa y la final de la Recopa ante la Lazio a finales de los noventa e inicios del 2000