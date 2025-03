Ortells: "No puede ser un drama para el Mallorca quedar el diez, doce o catorce"

El Real Mallorca no renuncia a Europa aunque su director deportivo Pablo Ortells mantiene los pies en el suelo y advierte que no puede generar una frustración a la afición si el equipo no consigue una plaza. El director deportivo del club es consciente que con 36 puntos y ocupando la octava posición las posibilidades son reales. "No podemos perder la perspectiva que somos un club que poco a poco nos estamos consolidando en primera división. Esta es la cuarta consecutiva y si quedamos décimos o décimo cuartos no puede ser un drama. Vamos a competirlo día a día y vamos partido a partido".

Leo Román y Greif sin ampliar contrato

Ortells es consciente que el próximo verano tendrán que resolver varias cuestiones y una de ellas es la portería. Leo Román y Greif con contrato en vigor hasta 2026 no han aceptado las propuestas de renovación presentadas por el club. "Estamos contentos con los dos porteros. Pueden pasar muchas cosas, que renueven o se queden sin renovar. Estamos contentos con la plantilla y el núcleo fuerte la próxima temporada será la que tenemos"

Mallorca B

Ortells es consciente que no esperaba los resultados del filial en segunda federación aunque destaca que jugadores como Jan Salas y Domenech hayan debutado en primera división. "Dentro de esta experiencia negativa tenemos que aprender y por lo menos hemos visto jugadores como Jan Salas y Domenech. Tenemos que seguir trabajando, si queremos seguir creciendo tenemos que invertir en cantera. Este año no estamos contentos con los resultados".