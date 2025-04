Jordi Riera, director deportivo del Palmer Basket Mallorca: "Si ascendemos Marco tiene firmada su renovación"

El Palmer Basket jugará la eliminatoria de ascenso ante el Cáceres tras proclamarse campeón de la fase regular. El director deportivo del club, Jordi Riera, ha anunciado en Onda Cero que Marco Justo tiene firmada su continuidad si consigue el ascenso y que en el caso contrario también confían que seguirá al frente del equipo. "Tenemos firmado que Marco sigue si asciende y si no es así estamos muy contentos y conseguiremos engañarlo(risas)"

Marco Justo quiere seguir

Marco Justo tiene claro que quiere seguir creciendo de la mano del Palmer Basket y si no consigue ascender su idea pasa por continuar al frente del equipo. "Cuando decido venir aquí dando el paso es porque veo que hay un proyecto bueno con personas que van en la misma dirección. No puede nublar la vista por una temporada. A día de hoy estoy muy contento aquí, también mi familia y lo normal sería llegar a buen puerto las dos partes. Quiero seguir mejorando y que me hagan mejorar".

Cáceres rival por el ascenso

El Palmer Basket finalizará la liga regular ente el Gandía y Fibwi Palma antes de disputar la eliminatoria de ascenso ante el Cáceres. El partido de ida se disputará en Son Moix el próximo 3 de mayo