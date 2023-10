Jaume Mut: "El Manacor compite para ganar y con Las Palmas no será diferente"

El Manacor afrontará la eliminatoria de la copa del Rey con la ilusión de eliminar a Las Palmas. Jaume Mut tiene muy claro que la filosofía no va a cambiar por jugar ante un equipo de primera división. El técnico mallorquín advierte que el objetivo es superar ronda. "Estamos muy contentos porque para un club modesto como nosotros jugar con un equipo de primera división es una alegría muy grande. Nosotros intentamos inculcar la mentalidad al jugador que todo lo que competimos lo queremos ganar y no será un partido diferente. Sacaremos el mejor once posible para superar la eliminatoria. Es un equipo que está haciendo una muy buena temporada en primera división jugando un buen fútbol".

Jaume Mut es consciente que la taquilla y los ingresos televisivos son un estímulo para la económica del club. "Al club le vendrá bien el tema económico y si es un aspecto en el que salimos todos beneficiados. Espero que vaya bien".

Tercera división

Mut está muy centrado en la tercera división balear consciente que el CD Ibiza está intratable en este inicio de temporada y que el Mallorca también cuenta con recursos diferentes al resto. El Manacor ocupa la tercera posición junto el Poblense a dos puntos del filial mallorquinista y a seis de los ibicencos. "El CD Ibiza está marcando terreno y no podemos olvidar que tanto los ibicencos como el Mallorca B son equipos profesionales que viven para y por el fútbol mientras que el resto son amateurs. Queda mucha competición y muchas cosas por decir por parte de muchos equipos. Tengo claro que será una liga muy competida para estar en la parte de arriba y por abajo parecido".

La UD Las Palmas ha decidido renovar a su técnico, García Pimienta, hasta 2025. El club no ha tenido dudas en ampliar el contrato de su entrenador después de ascender e iniciar la temporada situando al equipo en la zona media de la clasificación con un balance de tres victorias, dos empates y dos derrotas. El conjunto canario mantiene un margen de cinco puntos con el descenso que ahora lo marca el Celta y Granada.