Jaume Mut, técnico del Baleares,: "No creo que haya un campeón con 10 puntos sobre el segundo"

Jaume Mut vive con intensión su profesión entrenando al Atlético Baleares. Al técnico mallorquín le ha quedado un sabor agridulce con la victoria ante el Badalona por la lesión de Miguelito. En declaraciones a Onda Cero ha reconocido que le costó dormir después del partido. "Paso muchas horas en el club porque la profesión te lo requiere pero lo hago a gusto. El mundo profesional es diferente al amateur. Lo menos agradable del fútbol son las lesiones y en el caso de Miguelete hay que enviarle ánimos si se confirma la lesión. Es un jugador que quiere estar en el mundo profesional y estaba haciendo un gran inicio de temporada. Ayer intenté hacer una siesta después de comer y no pude dormir, por la noche tuve que tomar un gelocatil. He elegido está tensión porque me hace ilusión pero después de un partido cuesta dormir".

Categoría igualada

Jaume Mut está convencido que todo se decidirá en la recta final de la temporada. El técnico destaca la igualdad de la categoría. "No creo que haya un campeón que vaya a sacar 10 puntos al segundo. veo un camino muy parecido al de la pasada temporada donde no se decidieron las cosas hasta la última jornada. El Hércules fue el campeón si se puso líder a falta de dos jornadas. El Lleida me dio buenas sensaciones y ahora le está costando".