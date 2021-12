Ginard " me encantaría que nos tocase el Mallorca "

Xavi Ginard hace historia con el Baleares marcado el gol del empate ante el Calahorra en el descuento y siendo determinante en la tanda de penaltis. El guardameta de Artá ha vivido uno de sus momentos más felices a lo largo de su carrera deportiva y ahora sueñas con jugar ante el Mallorca y pasar a la siguiente ronda. " El míster me dijo sube y como suele suceder en estos momentos del partido vas con todo. Tengo más altura que algunos y marqué cuando nunca lo había conseguido. No soy un rematador, desde los siete u ocho años juego de portero. Cuando llegaron los penaltis pensé que después de marcas no se podía escapar la clasificación, no queda bien marcar y no ganar en los penaltis. Hasta las tres o tres y medida de la madrugada no pude dormirme. He visto el gol mil veces, si hubiésemos perdido te vas cansado pero así te da un subidón para el domingo. Me quedo con el audio de mi hijo que con cinco años no entendía que un portero hubiese marcado. Me encantaría que nos tocase el Mallorca, el Barcelona y Madrid no están. Sería bueno para las dos aficiones". Ginard es consciente que en la liga René seguirá siendo el titular pero en la recta final de su carrera deportiva antepone los intereses del club por encima de los personales sin ningún tipo de problema." No creo que el míster cambie el míster cuando el equipo está bien. Ojalá pudiese jugar más pero estoy para ayudar al club en lo que haga falta. Tengo claro mi papel. Somos tres porteros y con una competencia sana como existe es bueno para el club". Xavi Ginard se une a Toni Prats que con el Betis también consiguió marcar lanzando las faltas directas.