Cata Coll: "Estoy súper orgullosa de ser de Pòrtol"

Cata Coll está muy ilusionada por ser nombrada hija ilustre en su municipio de Marratxí. La guardameta de Pòrtol no duda en volver a casa cuando la competición se lo permite. "Estoy muy contenta que mi pueblo me reconozca aunque es una responsabilidad muy grande. Los que me conocen saben que quiero mucho a mi pueblo. Cuando tengo libre es donde vengo. Pòrtol es mi vida donde tengo a mi familia y tengo muchos recuerdos de jugar en el campo de fútbol y en la plaza. Tengo a mis amigos y estoy súper orgullosa y sigan hablando de mi como la de Pòrtol".

Juegos Olímpicos

Cata Coll quiere seguir sumando títulos y a corto plazo tiene en mente los juegos olímpicos de París. La guardameta de 23 años destaca el regreso de Patri Guijarro a la selección española. "Estoy muy contenta de que Patri haya vuelto y seguro que veremos su mejor versión en los juegos, vamos a ver si podemos ir y después de lograr con el Barça todos los títulos posible y ojalá este verano caiga otro"