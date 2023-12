Barrero: "El Baleares tiene un déficit de puntos del inicio"

El Atlético Baleares ha sumado la tercera victoria consecutiva que le acerca a la salvación. Juanma Barrero destaca el trabajo de los futbolistas que confiaron en el argumento de trabajar en el día a día. El técnico del conjunto blanquiazul recuerda que el equipo había sumado dos puntos en las primeras nueve jornadas de liga. "Sabíamos cual era la situación y que había que trabajar cada entrenamiento, aunque hemos mejorado el Baleares sigue con un déficit de puntos de las primeras diez jornadas que pesan. Tenemos muchos aspectos por mejorar. Tuvimos que intentar que la gente no se desviase cuando los resultados no llegaron, con la confianza de los resultados no hemos soltado pero tenemos margen de mejora"

Agradece el apoyo del club

Barrero agradece el apoyo del presidente y de el director deportivo del club, Patrick Messow, que en Onda Cero apostó por su continuidad el pasado mes de noviembre. El técnico del Baleares está trabajando a gusto en la isla y espera conseguir la permanencia para sentar las bases del futuro. "El presidente creo que está contento con la marcha del equipo y vamos a ver si todos juntos empujando vamos a mejor. Agradezco las palabras de Patrick Messow porque no soy ajeno a lo que ha pasado. He sentido el apoyo cuando los resultados no salían".

No podrá sentarse en el banquillo en San Fernando

Juanma Barrero no podrá sentarse en el banquillo el próximo domingo en San Fernando por la expulsión sufrida ante el Alcoyano. El técnico protesto una acción que le costó la cartulina roja. "Protesté porque me pareció un penalti clarísimo, luego viendo las imágenes me equivoqué. Tengo que controlar estas situaciones. El año pasado cuando fui expulsado ganamos partidos, confío en Sergio.