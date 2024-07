Alba Torrens ve al equipo “capacitado” para competir cada partido y “conseguir la victoria”

La capitana de la Selección Española de Baloncesto Femenino ha pasado este jueves por los micrófonos del programa 'Más de Uno Mallorca' con motivo del comienzo de los Juegos Olímpicos de París. Preguntada por cómo afronta esta competición, Torrens ha comentado que lo hace “con muchísima ilusión y agradecimiento por seguir estando en este equipo”.

Sobre si su papel ha cambiado en estos últimos años dentro del equipo y si estos pueden ser sus últimos juegos olímpicos, la jugadora nacida en Binissalem (Mallorca) ha admitido lo siguiente: “Mi rol ha ido cambiando, pero siempre he tenido la mentalidad de sumar y aportar al equipo. Puede que estos sean mis últimos juegos. Veo el final más cerca de lo que lo podía ver hace unos años, pero no me he puesto un día ni una hora para ese final. Hasta que llegue ese momento quiero seguir dando lo mejor de mí misma cada día”.

Una competición de máximo nivel

Respecto a si se ven capacitadas para conseguir una medalla olímpica en el torneo, la jugadora del Valencia Básquet reconoce que “al final es una competición de máximo nivel, con un claro favorito como Estados Unidos, pero nuestra mentalidad es competir cada partido con la intención de conseguir la victoria”.

Asimismo, la alero mallorquina ha confesado que las claves para entender los éxitos cosechados por el equipo español los últimos años han sido “el carácter competitivo, la unión y el compromiso de cada una de las jugadoras”. “Estas son las tres claves que nos han ayudado a conseguir todo lo que hemos logrado”, ha asegurado en Onda Cero.