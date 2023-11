Adrián Garrido: "Nos haría ilusión con El Betis, Athlétic Club de Bilbao o Real Sociedad"

El Andratx vuelve a vivir el sueño de la Copa del Rey después de jugar en Sa Plana hace dos años ante el Sevilla. El conjunto de la segunda federación superó el al Tarazona de primera federación en la prórroga con un gol de Adrián Garrido. El delantero de 21 años entró en la segunda mitad y fue clave para conseguir la clasificación. "La alegría me permitió dormir muy bien y feliz. Salí a presionar al central y al robarlo chuté desde la frontal y el tiro salió perfecto. No viví lo del Sevilla pero los compañeros ya me comentaron la experiencia. Nos haría ilusión jugar con el Betis, R. Sociedad o Athlétic Club de Bilbao, pero al final cualquier equipo de primera es un orgullo para nosotros"

Estudiante de periodismo

Adrián compagina el fútbol con la carrera de periodista. El delantero de 21 años fue el máximo goleador de tercera división la pasada temporada con el Andratx y si es posible le gustaría seguir subiendo peldaños sin perder de vista los estudios. "Estoy compaginando el último curso de periodismo con las prácticas. Me gusta el periodismo deportivo que es el que me apasiona para hablar y escribir. En el fútbol esta temporada me ha costado arrancar y espero que cambie a partir del gol en copa. La tercera tiene nivel pero en segunda federación cualquier partido es cerrado. Ojalá me respete el físico para alargar el fútbol todo lo que pueda.

Guinea Ecuatorial

Adrián ha tenido la oportunidad de debutar con la selección de Guinea Ecuatorial en la victoria ante Botsuana el pasado mes de marzo. El delantero entró en el periodo de prolongación y espera que el protagonismo en la copa le vuelva a llevar a la selección.