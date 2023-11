José Vicente Marí Bosó, Milena Herrera y Vicenç Vidal reaccionan a la reelección de Pedro Sánchez

Los diputados de las islas anuncian que defenderán la agenda balear en el Congreso tras la reelección del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, aunque su análisis difiere entre los grupos que han apoyado o rechazado la investidura.

Los populares han confirmado que este sábado participarán en una nueva protesta contra la futura ley de amnistía que tendrá lugar frente a la sede de la Delegación del Gobierno central en Baleares, en paralelo a la que tendrá lugar en Madrid.

El diputado del PP José Vicente Marí Bosó ha defendido en Onda Cero que su partido se manifestará en contra de "laminar" el Estado de derecho, algo que atribuye al acuerdo entre Sánchez y Puigdemont. "Nos movilizaremos en la calle y en el Parlamento, donde ejerceremos una oposición firme y contundente para formar un proyecto político para la mayoría que no quiere esto".

En los micrófonos del programa Illes Balears en la Onda, la diputada del PSOE Milena Herrera ha reconocido que su partido se enfrenta a una legislatura que "no será fácil", aunque ha destacado la capacidad de Pedro Sánchez para llegar a acuerdos. "Deberemos dar pasos para dialogar con partidos de los que nos separa una distancia política importante".

Por su parte, el diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal, ha lamentado que el PP no haya "digerido" su derrota electoral al no haber sido capaz de conformar una mayoría parlamentaria. "El PP, aliado de la ultraderecha, se ha quedado solo y no puede dialogar con nadie más allá de Vox".

Jorge Campos no ha respondido a la llamada de Onda Cero, a pesar de los esfuerzos de esta emisora por entrevistar al único diputado de Vox por Baleares.