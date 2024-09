La isla de Ibiza promociona su gastronomía en Gastronomika 2024

Ibiza se consolida como destino gastronómico. La isla pitiusa, a través del club de producto Eating in Ibiza de Fomento del turismo de la isla de Ibiza, participará por tercer año en el prestigioso congreso Gastronomika 2024, que se celebrará en San Sebastián del 7 al 9 de octubre. Con el objetivo de posicionar Ibiza como un referente culinario, Eating in Ibiza, en colaboración con el Consell d'Eivissa e Ibiza Travel, ofrecerá un showcooking el martes 8 de octubre en el que se destacará la calidad y diversidad de la gastronomía ibicenca.

Un showcooking con sabor a Ibiza

El chef Miguel López, del restaurante Taste of Salia, será el encargado de deleitar a medio centenar de profesionales del sector y críticos gastronómicos con una demostración culinaria basada en productos locales, frescos y de temporada. López, en representación de los socios de Eating in Ibiza, mostrará cómo la isla aprovecha sus recursos naturales para crear platos innovadores y sostenibles. Como ejemplo de esta filosofía, Taste of Salia trabaja estrechamente con la Cooperativa Agrícola Sant Antoni.

Más allá del showcooking

Para completar la experiencia, Eating in Ibiza ofrecerá una degustación de la IGP "Vino de la Tierra Ibiza" de la bodega Ibizkus y de las IGP hierbas ibicencas de la Familia Marí Mayans. Esta combinación de sabores autóctonos permitirá a los asistentes conocer a fondo la riqueza gastronómica de la isla.

Ibiza, un destino gastronómico en auge

Con esta participación en Gastronomika 2024, la isla de Ibiza reafirma su compromiso con la promoción de una oferta culinaria diferenciada y de alta calidad. Gracias a iniciativas como Eating in Ibiza y a restaurantes como Taste of Salia, la isla se posiciona como un destino gastronómico atractivo tanto para el turismo nacional como internacional.