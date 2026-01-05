Vicent Marí defiende un nuevo modelo para Ibiza basado en la sostenibilidad, el control del turismo y la mejora de los servicios públicos

El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, ha asegurado que Ibiza se encuentra ante un punto de inflexión en la gestión del turismo y del territorio, tras un año “intenso e importante” marcado por la puesta en marcha de medidas estructurales para lograr un equilibrio entre turistas y residentes.

Durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Marí ha destacado como principales hitos de 2025 la limitación del número de vehículos en la isla y la lucha contra el intrusismo, dos actuaciones que, según ha afirmado, “marcan un antes y un después” y abren una nueva etapa pensada a largo plazo.

“El turismo solo puede tener futuro si es sostenible, respetuoso con el entorno y con quienes viven en la isla”, ha subrayado el presidente, recordando que esta industria ha sido clave en el desarrollo económico de Ibiza durante más de 50 años y que ahora requiere ajustes para garantizar su continuidad.

Vivienda, el gran reto pendiente

Uno de los asuntos centrales de la entrevista ha sido la vivienda, que Marí ha calificado como “el principal reto que tiene Ibiza en estos momentos”. Aunque el Consell no cuenta con competencias directas, ha defendido la necesidad de una acción coordinada entre ayuntamientos, Govern balear y Gobierno central.

En este sentido, ha puesto en valor programas como el alquiler garantizado, la construcción de vivienda protegida y la cesión de suelo para nuevos proyectos residenciales, además de reclamar mayor seguridad jurídica para que los propietarios saquen viviendas al mercado de alquiler.

Medio ambiente y gestión de recursos

El presidente también ha insistido en que la protección del territorio es irrenunciable en una isla limitada como Ibiza. Ha destacado las políticas en marcha para la gestión del agua, la preservación de los acuíferos, la reutilización de recursos hídricos y la reducción y reciclaje de residuos, así como la puesta en marcha de un plan piloto para alargar la vida útil del vertedero de Ca na Putxa.

“Cuidar el medio ambiente no solo es una obligación para las generaciones futuras, sino también nuestro principal reclamo turístico”, ha remarcado.

Movilidad y transporte público

En materia de movilidad, Marí ha anunciado que 2026 será un año clave, con la entrada en funcionamiento de la nueva contrata de autobuses, que contará con más de un centenar de vehículos, en su mayoría eléctricos, además de nuevas rutas y mayores frecuencias.

El objetivo, ha explicado, es que la limitación de vehículos vaya acompañada de un transporte público eficaz y atractivo, facilitando los desplazamientos tanto a residentes como a visitantes.

Atención social e inmigración

El presidente ha reconocido el aumento de la demanda de ayuda social y ha señalado que se están reforzando los recursos humanos y económicos destinados a los colectivos más vulnerables, con nuevas infraestructuras sociales ya en construcción.

Respecto a la llegada continuada de pateras, Marí ha sido contundente al reclamar una mayor implicación del Gobierno central, alertando de que Ibiza y Formentera están desbordadas y denunciando la existencia de mafias organizadas de tráfico de personas.

Proyectos estratégicos para 2026

De cara al próximo año, el presidente ha avanzado que se consolidarán proyectos clave como el nuevo transporte público, el plan de residuos, infraestructuras culturales y deportivas, y actuaciones estratégicas en puntos sensibles de la isla.

“Tenemos muchos retos por delante y mucha ilusión para hacerlos realidad”, ha concluido Vicent Marí, reiterando que la vivienda y la inmigración siguen siendo las principales preocupaciones para el futuro inmediato de Ibiza.