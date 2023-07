Sant Antoni acoge el acto final de la exposición 'Transmisión' del artista Jesús de Miguel

Con motivo de la segunda edición de la CAN ART FAIR (Contemporary Art Now) uno de los enclaves más hermosos de Sant Antoni ha acogido una particular exposición de arte que no ha pasado desapercibida. Desde su apertura, el pasado 9 de julio, medios de toda España se han hecho eco de esta original propuesta artística.

Jesús de Miguel, artista afincado en Ibiza y con una reconocida trayectoria expone 'Transmisión', una muestra formada por tres áreas distintas, en las que, pintura, escultura y un concepto que el artista ha bautizado “de Fenicios a Marcianos” nos adentran en el mundo interior de Jesús, que no dejará de sorprender al espectador.

Como colofón a lo que han sido tres semanas de eventos en torno al arte contemporáneo por toda la isla, este sábado 29 se despide Transmisión, con un acto en Sa Punta des Molí con la que disfrutar de la puesta de sol portmanyí desde este lugar mágico.

Durante la cita los asistentes podrán también sumergirse en una visita guiada digital que invita a hacer el recorrido por cada una de las piezas, las cuales son analizadas y explicadas por la historiadora de arte Nuria del Río.