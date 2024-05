El programa 'Por fin no es lunes' llena de buen humor y risas el Hotel Aguas de Ibiza

El equipo de `Por fin no es lunes' ha pasado por el Hotel Aguas de Ibiza para hacer el programa en directo conducido por Jaime Cantizano en compañía de algunos de sus colaboradores habituales que han acudido a la isla como Judith González, Sabino Méndez, Fernando Eiras o Pablo Pombo.

La filóloga de cabecera de Por fin no es lunes, Judith González | Toni Escobar

En la fantástica rooftop o terraza de este hotel situado en Santa Eulària des Riu, una localidad que el propio Cantizano ha asegurado “que es mar, paisaje, gastronomía, familia, tradición, leyenda, relax, naútica, deporte, cultura, artesanía, encuentro y hoteles con encanto”, el público ha podido conocer entrevistas y vivencias con invitados de lujo como el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, la alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, o el veterano escalador Carlos Soria, único hombre que ha conseguido conquistar más de 10 ochomiles con más de 60 años, quien ha relatado su experiencia, su trayectoria y sus proyectos futuros, ya que a pesar de tener 85 años ya piensa en regresar a alguna de las cumbres más altas del mundo.

Diversión y risas con los colaboradores habituales

La primera hora ha contado con las claves informativas que siempre aporta Juan Diego Guerrero, director de Noticias y Fin de Semana, la reflexión sobre los héroes que ha hecho Ignacio Varela con motivo de la despedida del Open de Madrid del tenista Rafa Nadal o a Isabel Lobo con su sección Tirar del ilo.

Fernando Eiras arrancó las carcajadas al público asistente | Toni Escobar

Además la diversión continuó con la filóloga de cabecera de `Por fin no es lunes', Judith González, quien ha tratado la importancia de la colocación de los pronombres en las frases, asegurando que si pudiera elegir ser una palabra “elegiría ser una palabra tónica”, con Fernando Eiras quien analizó la actualidad de su particular manera despertando las carcajadas de los presentes contando anécdotas de un vendedor de maletas y un espejo, con Nacho Varela y con Boris Izaguirre quien explicó a todos sus oyentes lo que ha hecho durante toda la semana haciendo especial hincapié en su presencia en el Open de Madrid de Tenis.

La última hora ha comenzado con el actor Miguel Rellán quien también despertó sonrisas cuando aprovechó para saludar al personal del hotel de Alicante donde lleva un mes en Alicante rodando una película, como le confundían con el desaparecido político Alfredo Pérez Rubalcaba y cuál es su secreto para ir sumando un proyecto tras otro, tanto en el mundo del cine, en la serie o en la televisión, y la actriz ibicenca Olivia Molina aprovechando el estreno de la película La casa, dirigida por Álex Montoya y en el que ella tiene un papel relevante junto a David Verdaguer, Óscar de la Fuente o Luis Callejo.