Pepita Torres: "En la prevención contra incendios en Ibiza juega un papel fundamental la concienciación por parte de todos"

La Concejala de Medioambiente, Playas, Limpieza y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany Pepita Torres ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar el programa de prevención de incendios forestales que ha puesto en marcha el consistorio.

Un programa que según Torres tiene una vigencia de 10 años y un presupuesto de casi un 1.185.000 euros y que ya ha comenzado a funcionar en la zona de Cala Salada.

En este sentido, la concejala de Medio Ambiente ha confirmado que la primera parte del programa consistirá en la retirada de masa forestal, la poda y la tala de árboles y en la limpieza de vegetación baja en zonas del casco urbano de Sant Antoni como la citada Cala Salada, sa Cova de Santa Agnès, Sa Galera, Sa Talaia o Es Broll y quue luego se actuará en Sa Serra, Can Vicent Frit, Can Xicu Musson, Can Germà, Bellavista o pequeñas zonas de Sant Rafel.

Además, Torres ha asegurado que está previsto impartir charlas informativas sobre todo en los centros escolares "porque los niños son el futuro", se creará una guía con recomendaciones para asociaciones de vecinos y ciudadanos "porque en la prevención contra incendios juega un papel fundamental la concienciación de todos" e, incluso, se harán simulacros con Bomberos, Policía Local y Protección Civil.

Por último, ha confirmado que el plazo para quemar rastrojos termina el 30 de abril "aunque no es una fecha cerrada ya que también hay en juego otros factores como la falta de lluvia, el viento o las altas temperaturas".