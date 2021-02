La ocupación del hospital Can Misses para paciente COVID baja hasta el 51,6%

Continúa disminuyendo el número de personas hospitalizadas, que se sitúa por primera vez en los últimos veinte días por debajo de las 100 personas, de las cuales 82 se encuentran en plantas COVID. Entre estos pacientes hay una mujer de Formentera, y 16 están en la UCI.

El pico máximo de hospitalización se dio el 29 de enero con 159 personas hospitalizadas y desde entonces ha descendido un 38,3%.De esta forma, la ocupación actual es del 51,6% ya que hay ocupadas 98 de las 190 camas COVID con las que cuenta, en el escenario actual, el Hospital Can Misses: 41 en la unidad F, 37 en Traumatología, 34 en la unidad G, 56 en Ca na Majora y 22 en la UCI, que además dispone de 7 camas más para paciente crítico no COVID en la URPA (Unidad de Reanimación Post Anestesia), en la que hoy atiende a dos pacientes con patologías no relacionadas con el SARS CoV-2.

También bajan hasta las 1.446 personas la cifra de pacientes leves o asintomáticos en seguimiento por parte de los equipos de Atención Primaria, 1.427 en Ibiza y 19 en Formentera. Por último, siguen recuperándose profesionales que se encontraban en aislamiento, y se pasa de los 55 de ayer a contabilizar 53 este miércoles, de los cuales 31 son positivos, 5 menos que en el último recuento.