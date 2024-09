Eva Ruiz: “Todas las administraciones tenemos que trabajar unidas para conseguir un Sant Josep más ordenado y mejor para el visitante”

Con motivo de la Semana del Turismo de Onda Cero ha pasado por los micrófonos del programa Más de Uno Ibiza y Formentera la coordinadora de Turismo del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, Eva Ruiz, quien ha analizado como ha ido la temporada y los problemas y retos a los que se enfrenta el municipio.

En este sentido, Ruiz ha destacado que se ha vivido una temporada “muy positiva” porque hay zonas muy diversas dentro de todo Sant Josep de sa Talaia con lugares como Platja d’en Bossa donde hay más jóvenes, Cala de Bou donde el turismo es más de mediana edad o Port des Torrent donde se van más familias”.

Además, la coordinadora de Turismo josepín ha confirmado que la temporada se alargará hasta finales de octubre ya que habrá hoteles que seguirán abiertos y que por ello contarán con el apoyo del Ayuntamiento. “Contamos con tres oficinas de atención turística, una en Sant Josep que está abierta todo el año y otras dos en Cala de Bou y Platja d’en Bossa y que no cerrará hasta finales de octubre porque no tiene sentido que si estamos pidiendo a las empresas que hagan un esfuerzo por la desestacionalización después nosotros no estemos a su lado”.

La Fira de la Sal se ha convertido en un aliciente turístico de Sant Josep de sa Talaia | Redacción

Por ello Ruiz ha asegurado que es “fundamental” la coordinación entre su departamento y la patronal, los hoteleros y otros valores añadidos como es el de la música. “Contamos sin duda con una de las grandes joyas de la corona de Ibiza como es el Auditorio de Caló de s’Oli y el esfuerzo de todos se ha ido notando porque cada vez son más los músicos que están tomando conciencia de su importancia para promocionar los valores del municipio”.

Y aquí también juega un papel fundamental el turismo corporativo, de empresas o de eventos “porque viene fuera de temporada, gasta más dinero, le encanta la cultura y la historia y es muy respetuoso con el medio ambiente”. Algo que ha quedado demostrado según Ruiz con la Fira de la Sal que se celebrará dentro de tres semanas y que está cosechando un gran interés fuera de la isla “como demuestra que por primera vez muchos han escogido Sant Josep de sa Talaia y está feria con la mirada puesta en poder disfrutar con el valor añadido que supone este patrimonio cultura e histórico”.

Por último, Eva Ruiz también es consciente de los retos a los que se enfrenta el municipio. “Aunque no son todas hay algunas que están masificadas en y por eso tenemos que trabajar todas las administraciones unidas para conseguir un Sant Josep mucho más ordenado y positivo para el visitante porque a nadie le gusta venir y encontrarse con todos esos problemas”.