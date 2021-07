Una docena de usuarios de Sa Residencia y dos de otro centro geriátrico de Ibiza, ingresados con Covid

En estos momentos, en Sa Residència hay 27 usuarios positivos y cuatro trabajadores contagiados, de los que uno permanece en la UCI.

La Conselleria de Salud y Consumo ordenó este martes intervenir el centro geriátrico Sa Residència después de haberse detectado un brote de coronavirus.

En un cribado semanal realizado entre profesionales sanitarios no vacunados se detectó un caso positivo, así como otro contagio en una usuaria con pauta completa de vacunación.

Inicialmente, diez residentes fueron hospitalizados en Can Misses por tener síntomas y otros 15 usuarios de la residencia igualmente positivos pero asintomáticos están aislados en el centro. De entre los usuarios positivos, tres no estaban vacunados y uno no tenía todavía la pauta completa.

En consecuencia, la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ordenó intervenir durante 20 días el control de la gestión sanitaria asistencial de dicho centro.

También fue designado un coordinador sanitario con funciones de control, coordinación y dirección de la actividad asistencial sanitaria del centro para dirigir al equipo de personal de la residencia.