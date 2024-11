Artal Mayans: "El modelo tradicional del chiringuito de Formentera no se ha perdido aunque hayan cambiado de manos"

El primer Formentera al día de este mes de noviembre de 2024 ha comenzado con un repaso de la promoción de la isla que está haciendo el Consell insular en la World Travel Market que se está celebrando en la ciudad inglesa de Londres.

La delegación está encabezada por el conseller de Turismo Artal Mayans quien ha asegurado que no hay ninguna novedad en la campaña de promoción, viendo lo consolidada que está la isla entre el mercado británico, más allá de dar a conocer a los chiringuitos de playa ya que debido a la problemática de los últimos años "hay mucha gente que ha venido y no los ha podido ver al haberse instalado a finales de julio" y porque "el modelo tradicional del chiringuito no se ha perdido aunque hayan cambiado de manos".

Además, Mayans ha avanzado que el lema elegido es Memorys by the sea para poder poner en valor "todos los buenos recuerdos que deja Formentera en quienes han visitado alguna vez la isla"

Formentera volcada con los afectados por la DANA

También hemos hablado de la ola de solidaridad que se ha desatado en Formentera para ayudar a los afectados por la terrible DANA que ha dejado más de 200 muertos en el Levante español. Y es que la Policía Local de Formentera ha recaudado entre su plantilla alrededor de 1.000 euros para ayudar a las familias de la población valenciana de Algemesí tras la campaña puesta en marcha en apenas un día por la mujer de uno de los agentes de la unidad, Héctor Hurtado, quien se encontraba atrapado allí y que contó en este programa como se desarrolló todo.

La Policía Local de Formentera ha recaudado grandes cantidades de alimentos que se han repartido en Algemesí | Redacción

Concretamente, según ha explicado el jefe del cuerpo policial en la isla, Félix Ramos, en la colaboración colaboró activamente también la empresa Cash Loto, y que el dinero que ha sobrado tras la compra se transfirió a una de las numerosas cuentas de Cruz Roja en la Comunidad Valenciana para que puedan seguir con su labor de ayuda tras el temporal.

Y es que no han sido los únicos de Formentera que se han volcado para ayudar a los afectados por la DANA. También la falla de Es Pujols, también muy ligada a Algemesí, ha organizado una recogida de material en la parroquia de Sant Ferran, mientras que el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, se ha puesto en contacto con su homónimo en el Consell de Ibiza, Vicent Marí, para hacer un frente común, que se tendría que concretar en las próximas jornadas, y poder ayudar de la mejor manera posible a los afectados por la DANA en todo el territorio nacional.

Además, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (PIMEF) ha habilitado en su nueva sede un punto de recogida de material y ayuda para enviar a Valencia. En este caso, será el empresario Joan Mayans, vicepresidente de PIMEF quien enviará a la isla de Ibiza el material recogido a través de su empresa de transporte y desde allí dicho material saldrá rumbo a la Península, gracias a la iniciativa solidaria de la empresa de Logística PunkyTrans socia de PIMEEF. Así, en esta primera tanda en el punto de PIMEF se recogerán hasta el viernes 8 de noviembre material de limpieza, mascarillas, herramientas, agua y alimentos no perecederos de ocho de la mañana a dos de la tarde en el número 11 de la calle Diputat Marià Serra de Sant Francesc.

Héctor Hurtado, junto a su mujer, antes de repartir el material en Algemesí | Redacción

Incluso, este jueves 7 de noviembre se trasladarán hasta Valencia de forma totalmente voluntaria seis bomberos para ayudar en la limpieza de localidades afectadas por la DANA junto a la amplia comitiva de la Dirección General de Emergencias. Todos ellos se trasladarán en dos pick up de primera intervención, una motobomba para limpiezas de barro, tres bombas de achique, un generador y material para limpieza de calzadas junto al gasoil necesario para ser autosuficientes y con diferentes herramientas.

En estos momentos ya hay dos bomberos de la isla trabajando en la zona cero de la DANA, que se han presentado voluntarios en sus días libres y se encuentran realizando sus labores, englobados en el Grupo de Rescate Balear.

Exposiciones, conferencias y trobada de escalada

Por otro lado, hemos recordado la recomendación del Consell de Formentera para que todos los vecinos de la isla para que hagan uso del servicio de recogida de voluminosos a domicilio que es gratuito y que se puede contratar a través del número de Whatsapp +34 669 49 67 01 o en el teléfono 900 10 26 56 y el Curso de Historia que lleva por nombre Los ingredientes de la historia de Formentera y que tendrá una conferencia este jueves de la arqueóloga Andrea Torres Ferrer, quien se centrará en explicar la manera en como la arqueología proporciona información para la historia.

Exposición de Simona Marziani Viatge entre illes | Redacción

Hemos comenzado nuestra sección de agenda hablando de una nueva conferencia del ciclo Xerrades per a famílies i docents que tendrá lugar este jueves a las cinco de la tarde en la sala de plenos que hay al costado del centro de día y que impartirá Marina Marroquí bajo el nombre Educar en la igualdad: el gran reto; de las dos exposiciones que se pueden ver en la isla, 5180 Un viatge a la memoria en el Far de la Mola y la de la artista Simona Marziani que bajo el nombre de Viatge entre illes se puede ver hasta el próximo 9 de noviembre en la Sala d’Exposicions Ajuntament Vell.

Y hemos terminado con parte del programa del ciclo Octubre Trans porque este fin de semana se celebra una Trobada de escalada LGTBI+ y hablando del interesante proyecto que se presentará de forma totalmente gratuita este sábado 9 de noviembre a las seis de la tarde la Sala de Cultura de Formentera. Se trata del que ha creado la asociación cultural Trampolí Mecànic y que recoge los resultados del proyecto social artístico ‘Terra negada' que han realizado con los alumnos del instituto Marc Ferrer.