Más de uno Ibiza y Formentera, el magazine local de Onda Cero 22/01/2021

Seguimos con datos alarmantes del Coronavirus en las Pitiusas que han hecho que el Govern decrete el próximo paso de la isla de Formentera al nivel 4 de riesgo extremo tras el incremento de casos registrados en la Isla. Así lo han anunciado hace un momento el Consell de Formentera y el Govern en una rueda de prensa después de que ayer la presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, enviara una misiva a la presidenta del Govern, Francina Armengol, solicitando nuevas medidas ante el aumento de casos de COVID-19 en la Isla. Mientras tanto, la situación en Ibiza no es mejor, por eso el Govern ha decretado desde este sábado el cierre perimetral de la isla y ya se han pedido refuerzos de enfermería a Palma; un asunto del que vamos a hablar enseguida con Ramón Canet, jefe de medicina interna del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Y dadas esta situación, sabemos que la salud mental de muchas personas también se está resintiendo, por este motivo, hoy hemos querido preocuparnos por este tema y consultar a la Psicóloga ibicenca Anna Valls para saber cómo podemos reaccionar ante las sensaciones que todo este asunto puede llegar a provocarnos. Pero no todo va a ser coronavirus hoy y, por eso, también tendremos oportunidad en este programa de viernes de hablar de un negocio ibicenco al que Filomena y las heladas posteriores en la península no le han ido nada mal; hablamos del negocio de la sal. Además de eso, a partir de la una y cinco aproximadamente, tras el boletín informativo, como cada viernes nos visitará nuestro economista de cabecera, José Antonio Avellaneda en ‘Más que economía’, hablaremos del precio del alquiler en Baleares con Don Piso y, por último, Pedro González de Sa Cultural nos hablará de literatura en ‘La Librería Invisible’. Pero todo eso será después de escuchar el pronóstico climatológico de la agencia estatal de meteorología.