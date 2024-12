Toni Tur: "No hay ningún estudio ni base científica que justifique la propuesta de la Unión Europea"

El sector de la pesca en Ibiza y Formentera anda muy preocupado tras la propuesta de la Unión Europea para limitar los días de faena en el Mediterráneo Occidental a tan solo 27 jornadas y por ello, tal y como ha confirmado a Onda Cero Ibiza y Formentera, Toni Tur, presidente de la Cofradía de Pescadores de Ibiza, se han sumado a la huelga nacional convocada para el lunes 9 y martes 10 de diciembre.

"Estamos realmente complicados porque si ya de por sí es muy complicado el día a día, con los precios sin parar de subir, con la burocracia que lo llena todo o con decenas de problemas, ahora nos hemos encontrado de repente con algo que no sabemos de donde viene o porque ha surgido pero que si está claro que nos va a poner a todos al límite", ha asegurado Tur al hablar de la medida.

Toni Tur, presidente de la Cofradía de Pescadores de Ibiza | Redacción

En este sentido, el presidente de la Cofradía de Pescadores de Ibiza ha explicado que "la flota de Baleares y el Mediterráneo occidental ya estaban en la línea roja con la medida de solo dejar trabajar unos 140 días al año y ahora con esta propuesta que no tiene ninguna base científica ni realista de solo 27 días directamente la mayoría ya ni se planteará salir a faenar".

Una medida que Tur asegura no entender. “Creo que hay muchos ecologistas en el Parlamento Europeo que entienden los estudios como les da la gana pero lo cierto es que nadie ha venido a ver como se trabaja sobre el terreno, como están los caladeros o como esta medida puede afectar no solo a los pescadores de todo el Mediterráneo occidental sino a cofradías, pescaderías, flotas o todo aquel que trabaja de forma indirecta con nuestro sector y por eso no puedo entender como se les puede dejar en la estacada con todas sus inversiones y su ilusión".

"Países sin mar tienen voto sobre los tratados de pesca para España"

Por último, tampoco entiende a quien puede acabar beneficiando esta normativa que actualmente está en debate en el Consejo de Ministros de Europa. "Puedo entender que la pesca de arrastre esté mal vista pero al fin te enteras de cosas que no tienen sentido como que, por ejemplo, haya países en la Unión Europea que no tienen costa pero que al final tienen voto sobre estos tratados de pesca para España porque suponen una moneda de cambio para otros temas".

Imagen de archivo de la pesca tradicional de Ibiza | Redacción

Y por ello, asegura que tampoco se siente muy respaldado por nuestras autoridades. "Es cierto que el ministro Planas nos puede respaldar pero luego, al final, compruebas que cuando va a Bruselas a defender nuestra postura no tiene ninguna capacidad".