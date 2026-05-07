Se siente privilegiada porque en su familia nunca encauzaron su futuro. Siempre le dieron la posibilidad de decidir lo que quería hacer. Pensó en estudiar Ciencias Exactas, pero las cosas cambiaron. Asegura que no está en la empresa familiar por obligación. Ocupar la presidencia del Consejo de Administración fue una decisión meditada que contó con el apoyo de sus hermanos. Una decisión de la que no se arrepiente.

Teresa Fernández Marmiesse | Teresa Fernández Marmiesse

A ella le ha correspondido liderar una etapa de cambios, innovación y modernización. También la diversificación del negocio con el lanzamiento de Guppy, el primer servicio de carsharing eléctrico en Asturias. La compañía suma ya 600 vehículos 100% eléctricos, más de 12,35 millones de kilómetros recorridos y 1.729 toneladas de CO² evitadas.

Asegura que los suyos no son logros personales. Son los logros del equipo. De la familia. Por eso defiende proyectar lo bueno que han recibido en un compromiso con los que lo necesitan. Lo hacen a través de la Fundación Isabel Marmiesse, a la que da nombre su madre.

Está comprometida con otras entidades. Desde 2022 ocupa la vicepresidencia segunda de la Cámara de Comercio de Gijón. Recibió la distinción de Mujer Empresaria en los Premios Gijón Impulsa en 2025.