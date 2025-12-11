CON YOLANDA VIDAL

"Rigoletto"

"Rigoletto" cuenta la historia de un bufón de la corte de Mantua, mordaz y temido, que intenta proteger a toda costa a su hija Gilda, a quien mantiene oculta para que no caiga en las garras del corrupto duque al que él mismo sirve.

Ana Fierro

Gijón |

Grabación del podcast "Aria Reservada"

Pese a sus esfuerzos, el Duque seduce a Gilda y Rigoletto, desesperado, trama una venganza contratando a un asesino. Pero el plan se tuerce: Gilda, aún enamorada, se sacrifica para salvar al Duque y muere en brazos de su padre. La maldición que abre la ópera se cumple y Rigoletto queda destruido al descubrir el cadáver de su hija.

Verdi compuso "Rigoletto" en un momento de plena madurez creativa. Tras el éxito de "Luisa Miller", buscaba un argumento más atrevido y encontró en "Le roi s’amuse de Victor Hugo" un drama potente, oscuro y profundamente humano.

La censura austriaca en Italia complicó el proyecto: rechazaba la crudeza del texto y la figura del monarca libertino. Verdi tuvo que negociar y reescribir parte de la trama, cambiando el rey por un duque y adaptando escenas.

Finalmente, el estreno en La Fenice de Venecia en 1851 fue un triunfo inmediato. "Rigoletto" marcó un paso decisivo hacia un Verdi más teatral, más psicológico y más moderno.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer