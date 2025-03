REAL OVIEDO

Vidal: “Ojalá no nos tengamos que acordar de ese punto al final de la temporada”

El defensa del Real Oviedo, Nacho Vidal, ha valorado el encuentro disputado ante el Deportivo y ha subrayado la importancia de sumar puntos, incluso cuando la victoria no es posible. "Cuando no se consigue ganar, no hay que dejar de sumar ese punto. Es verdad que si Alemao marca estaríamos hablando de otra cosa, pero ojalá no nos tengamos que acordar de ese punto al final de la temporada", afirmó el zaguero azul.