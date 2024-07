El PSOE carga contra “la soberbia y prepotencia” de Canteli

“Son unas declaraciones muy poco afortunadas, fruto de una actitud que venimos viendo de forma preocupante”, ha señalado, “que muestran el nulo talante y respeto democrático del alcalde”.

En este sentido, Fernández Llaneza ha sido muy crítico con la llamada telefónica que recibió ayer del alcalde para criticar con malas maneras una proposición socialista de cara a la actuación pendiente en la margen izquierda de Santuyano y calificó el tono de la misma “como muy poco afortunado”.

El líder de la oposición ha denunciado que, de forma reiterada, el alcalde reacciona a cualquier crítica a su gestión con “un ‘el que no está conmigo, está contra mí’, e, igual que a nosotros nos dice que ‘nos va a mandar para casa’, pues traza líneas rojas con los comerciantes de El Fontán, señala a la gente que no está de acuerdo con su actitud. Estas declaraciones de ayer son un paso más”.

“En una institución democrática, como es un ayuntamiento; en un juego democrático, estamos todos los partidos políticos que formamos parte de la Corporación”, ha defendido el líder socialista. “No tienen cabida estas actitudes casi como de amenazas. No es quién el alcalde para decir qué tipo de oposición estamos haciendo los socialistas”.

“Al grupo socialista lo juzgarán los ovetenses y Canteli no es quien para decir que nos vayamos. Eso lo decidirán los ciudadanos y lo que decimos los socialistas de Oviedo es que no, no nos vamos a ir para casa. Nosotros queremos un modelo de ciudad distinto y estamos luchando por ello, por un modelo de ciudad amable, un modelo de escucha, un modelo de participación, un modelo de una ciudad que mire hacia el futuro y no se quede estancada en el pasado”, ha defendido Fernández Llaneza.

“Creemos en un modelo de ciudad que construyamos entre todos democráticamente y no con amenazas veladas, como si yo fuese aquí un servil adulador del alcalde. Nosotros decidimos nuestro modelo de oposición y lo seguiremos haciendo y lo seguiremos haciendo en positivo y lo seguiremos haciendo porque creemos en Oviedo”, ha recalcado.

El portavoz socialista ha señalado que va al alcalde “un poco desnortado últimamente” y le ha pedido de nuevo que “se ponga a trabajar” para sacar adelante “los proyectos de futuro para Oviedo”, porque ha recordado que “seguimos sin un Plan Estratégico, seguimos sin un Plan General de Ordenación, seguimos sin Plan de Movilidad… Seguimos como un pollo sin cabeza y así nos va”.

“Lo que nosotros, los socialistas, estos concejales y concejalas y los casi 30.000 ovetenses que nos han respaldado vamos a seguir haciendo, lo que creemos que tenemos que hacer, es defender los intereses de Oviedo, pese a quien le pese, y no, señor alcalde, no nos vamos a ir de Oviedo. Oviedo es nuestra casa”.

En relación a las críticas de Canteli a la proposición relativa al proyecto de la actuación en la margen izquierda de Santuyano, el concejal Juan Álvarez ha cuestionado el nivel de comprensión lectora del alcalde, “porque la entendió todo el mundo, menos él”. El edil ha reiterado que el diseño debe aprovechar al máximo la mediana para suavizar las pendientes y permitir pasos de peatones cómodos y seguros que mejoren la comunicación entre los barrios y reduzcan de forma efectiva la velocidad del tráfico.