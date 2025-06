Confirmada la cárcel para los padres de los niños encerrados en Fitoria, Oviedo

Prisión temporal

La Audiencia Provincial de Asturias ha confirmado este miércoles la prisión provisional comunicada y sin fianza para el matrimonio detenido el pasado 28 de abril por mantener presuntamente encerrados a sus tres hijos menores en una vivienda de la parroquia ovetense de Fitoria desde el año 2021. La Sala desestima así el recurso de apelación interpuesto por la representación de la madre contra el Auto de 7 de mayo de 2025, dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo.

En el Auto dictado se recoge que "las razones alegadas por la apelante no son suficientes para dejar sin efecto la prisión provisional acordada, pues no se aprecia en la causa que dichas circunstancias sean incompatibles con el régimen penitenciario acordado, por lo que el riesgo de fuga en el caso presente no puede ser conjurado en este momento con otras medidas menos gravosas , (...) sin perjuicio que la medida pueda revisarse, considerando en este momento que la prisión acordada es necesaria y proporcionada a los delitos investigados".

Distinción

Los agentes de la Policía Local de Oviedo que consiguieron desvelar esta situación serán distinguidos con la Medalla de Oro al Mérito de la Policía Local del Principado de Asturias. El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, ha celebrado este miércoles "el respaldo unánime de todos los grupos" a su propuesta para solicitar este reconocimiento.

La iniciativa del PSOE buscaba, ha recordado , reconocer una actuación que fue "ejemplar, eficaz y humanitaria", destacando tanto la coordinación institucional como el compromiso y profesionalidad de los agentes implicados: "Más allá del cumplimiento de su deber, los y las policías locales demostraron un alto sentido del servicio público, en defensa de los derechos fundamentales de los menores".