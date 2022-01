La oposición carga contra José Ramón Prado

La oposición de izquierda de Oviedo reclama al equipo de gobierno más inversión en personal y medios para el Servicio de Emergencias. No les gustado nada las declaraciones del concejal de Seguridad José Ramón Prado sobre su apuesta por el SEIS. Los socialistas afirman que en 2020 hubo 8.000 horas extra, no 6.000 como decía Prado. Y sólo hasta abril de 2021 ya hubo 5.000 horas extra, indicio de falta de personal. El edil Ricardo Fernández recuerda que ahora sí hay más capacidad para más incorporaciones. El socialista afirma que el equipo de gobierno “vive de las rentas”, del trabajo realizado durante el mandato anterior.

Por su parte, la portavoz de Somos acusa a Prado de decir “barbaridades”. No basta la media de operarios disponibles sino que se requiere un mínimo para atender emergencias. Ana Taboada advierte del riesgo de que se produzcan dos actuaciones a la vez y no tener suficiente personal. Taboada también avisa de que recurrir al Servicio de Emergencias del Principado no se puede hacer normal, debe ser, indica, una opción excepcional.