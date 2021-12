La mayoría municipal, contra la oficialidad

Oficialidad

El Ayuntamiento de Oviedo se posiciona en contra de la oficialidad del asturiano. Vox, Ciudadanos y Partido Popular votaron en sentido en relación a una moción presentada por el bipartito. Los socialistas plantearon una enmienda a favor de la oficialidad y, mientras se aprueba o no, una apuesta decidida por la promoción del asturiano referido a la cartelería, logotipo, imagen municipal o subveniones a clubes deportivos o cultura. El edil Diego Valiño cree que el bipartito margina la llingua lo que genera conflicto. Los socialistas defienden, dice Valiño, una oficialidad que profundice de forma paulatina. El segundo teniente de alcalde Mario Arias afirma que no hay consenso para la oficialidad. No se sabe qué modelo quiere establecer el gobierno y tema que suponga obligatoriedad.

Homofobia

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha rechazado dos mociones de urgencia que condenaban la agresión homófoba ocurrida este sábado por el uso "partidista" que a juicio de PP y Ciudadanos han hecho PSOE y Somos de la misma. Tanto PSOE como Somos habían registrado sendas mociones de urgencia para su debate y aprobación en el pleno de este jueves, pero ambas fueron rechazadas por los dos grupos que sustentan el Equipo de Gobierno (PP y Cs) al atribuir parte de la responsabilidad de la agresión a determinados partidos políticos. Vox también ha votado en contra de ambas mociones.

La portavoz de Somos, Ana Taboada, ha defendido su moción de condena a la agresión, pidiendo a la Corporación que sea "consciente" de que esta agresión es "un suma y sigue" en una "escalada de violencia" relacionado con el "contexto de agitación política por parte de la ultraderecha contra los derechos de los homosexuales, transexuales y las minorías en general". Desde el PSOE, se proponía otra moción en rechazo a la violencia y el "discurso de odio" frente al que el Ayuntamiento "no puede mirar para otro lado". "Lo ínimo que debemos hacer es manifestar nuestra solidaridad con Kevin, su familia, su entorno, y el conjunto del colectivo", ha defendido el edil Diego Valiño.

El concejal del PP Mario Arias ha tomado la palabra en el debate de la urgencia de la moción presentada por Somos, mostrando su rechazo a la misma. "No podemos apoyarla porque nos insultan", ha dicho, rechazando participar en una "escalada de tensión" de Somos "para mantenerse en el cargo". "Están haciendo un uso partidista de esta agresión", ha dicho, mostrando su repulsa a la agresión y recordando que él mismo acudió a la concentración de protesta contra la agresión como representante del Equipo de Gobierno local.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Ignacio Cuesta, ha remarcado que su grupo condena "de manera enérgica, taxativa, rotunda y sin el menor ambage" la agresión "intolerable" del sábado. Este tipo de comportamientos, ha defendido, "no tienen cabida de ninguna manera en una ciudad como Oviedo". Tras realizar estas afirmaciones, Cuesta ha querido dejar claro que la responsabilidad de este hecho "recae única y exclusivamente en sus autores". "Cualquier intento, por tibio que sea, de extender esta responsabilidad es simple y llanamente una indecencia", ha aseverado.