Luis Carrión: "Estamos perfectos en lo anímico y capacitados para ganar"

"El equipo está perfecto en lo anímico. Muy seguros y fuertes. Tenemos la ilusión de ganar el lunes y pasar a un rival, nos vemos capacitados para ello", declaró Carrión, dejando claro que la motivación y la confianza están en su punto más alto.

A pesar de que una derrota hoy no les sacaría de la zona de playoffs, el técnico no quiere que esto disminuya la ambición del equipo: "Lo de que aun perdiendo el lunes seguiremos en playoff una jornada más no nos quita presión o el aliciente de ir a ganar en Barcelona. Es muy importante seguir haciendo bien las cosas y más contra un rival directo. Hay que demostrar que en un hipotético playoff podemos competir".

Carrión anticipa un encuentro complicado, resaltando las mejoras del Espanyol: "Espero un partido complicado. Ellos son un equipo que han cambiado cosas, que están presionando más alto y recibiendo menos goles. Han mejorado ahí. En lo ofensivo te pueden generar tanto en juego asociativo como al espacio. Tiene sus puntos débiles también y vamos a por ello".

El entrenador también aprovechó para elogiar la respuesta de sus jugadores desde su llegada al club: "El equipo, cuando llegué, me sorprendió muchísimo cómo aceptó todo el cambio que propusimos. Me ha gustado también cómo han ido entendiendo todo lo que metimos nuevo, eso indica que son inteligentes y, sobre todo, que van a muerte con nuestra idea y creen en ella fuertemente. Eso es lo importante, ser un equipo fuerte y afrontar el partido con valentía".

Finalmente, Carrión destacó la unidad que percibe en torno al equipo, un factor que considera clave para el éxito: "Tengo la sensación de que jugadores, entorno, afición, vosotros la prensa y todo el entorno en general, estamos todos en una misma línea. El otro día escuché a Gorriarán y tenía toda la razón, me gustó mucho lo que dijo. Este es el año y vamos a por ello".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones del técnico oviedista