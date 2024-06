Jesús Martínez: "De aquí no nos vamos hasta ascienda el equipo"

Martínez no escatimó en palabras para expresar su confianza en el equipo y en la afición del Real Oviedo: "De aquí no nos vamos hasta que ascienda el equipo. Tenemos mucha fe de que se va a lograr por el esfuerzo de toda mi gente, que ha hecho un trabajo extraordinario y lo merece. Pero sobre todo la afición es la que más se merece este gran regalo". Estas palabras reflejan no solo la confianza en el equipo técnico y los jugadores, sino también el reconocimiento del vital apoyo que la afición brinda al club.

El presidente del Grupo Pachuca también destacó la importancia de la estrategia y de no perder el partido: "Siempre se quiere ir con ventaja, pero también siempre digo 'cuando no se puede ganar, no lo pierdas'. Creo que también eso es importante". Martínez es consciente de la presión que el Eibar también enfrentará: "Ellos también van a tener cierta presión, están en su casa, son los favoritos y eran los favoritos para ascender directo. Son un gran club. Tenemos una gran relación con la presidenta". Esta observación subraya la comprensión de la dinámica de la competencia y la presión inherente a estos partidos decisivos.

En sus declaraciones, Martínez elogió al rival, el Eibar, resaltando su calidad y el hecho de que, en su opinión, deberían haber ascendido directamente: "El Eibar era un conjunto que tenía que ascender directo. Para mí era mucho más completo que los equipos que ascendieron". Este reconocimiento al rival muestra una actitud deportiva y una apreciación del nivel de competencia en la liga.

Martínez aprovechó para recordar los logros recientes del Grupo Pachuca, destacando su éxito en diversos campeonatos: "Hemos ganado muchísimos campeonatos, acabamos de ganar uno importantísimo al equipo de Columbus y tenemos la fortuna de que el Grupo Pachuca estará con dos equipos en el Mundial de clubes". Además, resaltó el valor único del ascenso en el fútbol: "Todos esos títulos se disfrutan muchísimo, pero no hay como el ascenso: el ascenso de Pachuca, el ascenso de León, el ascenso del Everton... Han sido impresionantes".

Finalmente, Martínez enfatizó su compromiso con el equipo y con Luis Carrión mostrando su satisfacción con el trabajo realizado: "Todos los días le digo 'profe', usted de aquí no se me va a ir. La señora está feliz, quiero hablar con la señora, los hijos están felices… Entonces yo le dije que ojalá siga porque la verdad estoy feliz con él, como persona primero y como profesional que ha sido impecable su trabajo". Estas palabras no solo refuerzan el apoyo a Luis Carrión, sino que también subrayan la estabilidad y continuidad que el Grupo Pachuca desea para el Real Oviedo.

En el enlace de esta notica puedes escuchar las declaraciones de Jesús Martínez