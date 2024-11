Hassan: “Todavía estoy lejos de mi mejor nivel"

A nivel personal, Hassan hizo una autocrítica sobre su rendimiento en lo que va de temporada. "Soy muy autocrítico y me conozco bien. Me costó arrancar y me costó encontrarme bien, pero creo que la cosa mejora cada partido. Me veo con más confianza, participando más en el juego y los jugadores me encuentran más. En Albacete precisamente no, pero todavía estoy lejos de mi mejor nivel, puedo aportar más. Tengo que mejorar en los números también, para ser diferencial, para eso me ficharon. Con trabajo todo es posible y en eso estoy, seguro que las cosas irán mejor".

El extremo azul señaló también la importancia de su rol y las expectativas que hay sobre su juego. "A veces, las cosas no dependen siempre de ti. Otras sí. Siempre he sido un jugador acostumbrado a participar mucho y que siempre intenta cosas diferentes, como muchos extremos. Cuanto más participe, más confianza tendré. Tocar muchos balones me permite ganar confianza, pero tengo muchas situaciones del juego que tengo que mejorar, como ir más a la espalda del rival y no solo pedirla al pie. El cuerpo técnico me conoce, sabe lo que me falta para mejorar mi juego y me están ayudando".

Además, habló del trabajo defensivo y el compromiso que se le exige en cada partido. "El cuerpo técnico también trabaja mucho conmigo el apartado defensivo. En el fútbol actual, al margen de Messi, nadie se puede quedar arriba mientras el equipo defiende. Si lo haces, estás muerto. Tengo que ser solidario en eso y lo intento mejorar. Ahora también tengo más ritmo y puedo hacer esas ayudas con más facilidad. Que no haya un lateral derecho titular no me ha perjudicado para nada, todos los que han jugado ahí lo han hecho bien. No creo que me haya afectado".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar su rueda de prensa íntegra.