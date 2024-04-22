POLIDEPORTIVO

Consulta la agenda del fin de semana

El mejor repaso a las citas deportivas de nuestros equipos en la agenda más completa con las voces de los protagonistas

Chisco García

Oviedo | 22.04.2024 13:18

SEGUNDA FEDERACIÓN

VETUSTA

COMPOSTELA

0-1

AVILÉS

COVADONGA

3-1

MARINO

ZAMORA

2-0

LANGREO

VALLADOLID PROMESAS

0-1

TERCERA

SPORTING ATLÉTICO

LLANES

1-2

LENENSE

LLANERA

0-3

TUILLA

LUARCA

1-1

INDUSTRIAL

PRAVIANO

1-2

TITÁNICO

BARCIA

3-1

CONDAL

CAUDAL

2-0

COLUNGA

L’ENTREGU

0-1

URRACA

AVILES STADIUM

3-1

LEALTAD

CEARES

1-1

SEGUNDA FEMENINA

REAL OVIEDO

ATHLETIC C

1-0

HUESCA

SPORTING

3-0


BALONCESTO

LEB ORO

BURGOS

ALIMERKA OVIEDO

87-68

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVE.CO

LOBAS OVIEDO

30-23

PLATA FEMENINA

GIJÓN

PALENCIA

25-25

CAÑIZA

SIERO

27-26

HONOR PLATA MASCULINA

CIUDAD REAL

UNIÓN FINANCIERA

29-26

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUM

BALOPAL

36-31

AUTOCENTER PRINCIPADO

LAFUENTE

35-29

SORIA

GRUPO

47-30

CAMARGO

HORIZONTE ATLÉTICA

22-23

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

PALAU PLEGAMANS

1-1 2-3

PLATA FEMENINA

LENA

PATINALON

AURRERÁ

ROLLER OVIEDO

2-4

OK LIGA BRONCES NORTE

MUNDAIZ

ROLLER

5-4

ARECES

MIERES

7-7

TELECABLE

ROCHAPEA

4-3

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