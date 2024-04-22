Consulta la agenda del fin de semana

SEGUNDA FEDERACIÓN
VETUSTA
COMPOSTELA
0-1
AVILÉS
COVADONGA
3-1
MARINO
ZAMORA
2-0
LANGREO
VALLADOLID PROMESAS
0-1
TERCERA
SPORTING ATLÉTICO
LLANES
1-2
LENENSE
LLANERA
0-3
TUILLA
LUARCA
1-1
INDUSTRIAL
PRAVIANO
1-2
TITÁNICO
BARCIA
3-1
CONDAL
CAUDAL
2-0
COLUNGA
L’ENTREGU
0-1
URRACA
AVILES STADIUM
3-1
LEALTAD
CEARES
1-1
SEGUNDA FEMENINA
REAL OVIEDO
ATHLETIC C
1-0
HUESCA
SPORTING
3-0
BALONCESTO
LEB ORO
BURGOS
ALIMERKA OVIEDO
87-68
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVE.CO
LOBAS OVIEDO
30-23
PLATA FEMENINA
GIJÓN
PALENCIA
25-25
CAÑIZA
SIERO
27-26
HONOR PLATA MASCULINA
CIUDAD REAL
UNIÓN FINANCIERA
29-26
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUM
BALOPAL
36-31
AUTOCENTER PRINCIPADO
LAFUENTE
35-29
SORIA
GRUPO
47-30
CAMARGO
HORIZONTE ATLÉTICA
22-23
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
PALAU PLEGAMANS
1-1 2-3
PLATA FEMENINA
LENA
PATINALON
AURRERÁ
ROLLER OVIEDO
2-4
OK LIGA BRONCES NORTE
MUNDAIZ
ROLLER
5-4
ARECES
MIERES
7-7
TELECABLE
ROCHAPEA
4-3