Colombatto: "pasó en Gijón, nos tiraron cosas y no se paró"

El futbolista azul se mostró reacio a hablar sobre el incidente que detuvo el encuentro: "De esas cosas no me gusta hablar, pero siento que muchas veces solo nos pasa a nosotros. En otros campos te escupen y te tiran cosas y no pasa nada. No puede ser que siempre sea en contra nuestra estas cosas, las tarjetas o los penaltis. Hay gente más importante que debe hablar de estas cosas."

El argentino recordó un episodio reciente en el derbi asturiano, mostrando su incredulidad ante la suspensión temporal del encuentro. "Yo no me lo creía, era la primera vez que me pasaba. Suspenderlo por nada, al fin y al cabo, porque eso siempre pasa. También pasó en Gijón, nos tiraron cosas y no se paró. Es normal. Nosotros seguimos calentando dentro del vestuario. Al final todo esto es el folclore de fútbol: te tiraron papeles, no una botella o una navaja. Si van a Argentina… Pero esto va así."

En cuanto al desarrollo del encuentro, Colombatto admitió haber terminado con un sabor agridulce: "Nos quedamos a diez minutos de haber ganado y era importante. A nivel de equipo hicimos un buen partido, que fue muy trabado como todos los clásicos. Toca seguir." El mediocentro resaltó el momento clave en el que el Oviedo se adelantó en el marcador: "Cuando hicimos el 1-0 sintieron el golpe y fuimos al ataque. Tuvimos dos más, una de Alemao y otra de Hassan. Después ellos empataron en un descuido nuestro. Toca poner la cabeza en lo que sigue."

A pesar del resultado, Colombatto quedó impresionado por el ambiente vivido en el Carlos Tartiere: "Quería agradecer a la gente y a esta ciudad lo del sábado. Son increíbles, lo que demuestran en este tipo de partidos es realmente extraordinario. Mi mujer estaba ahí y me dijo que era la primera vez que había visto tanta gente en las calles, que fue increíble."

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones de Colombatto.