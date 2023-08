Cazorla quiere engrandecer al Oviedo

Santi Cazorla es una de esas personas que sólo con su presencia mejora el ambiente. Su sonrisa nunca desaparece y eso contagia buenas vibraciones. En sus primeras declaraciones aclaró su verdadero objetivo en el Real Oviedo: “Solo quiero que esto haya servido para que el club sea un poco más grande. Solo quiero sumar y que en el día de mañana se recuerde este regreso porque sirvió para algo. Sumar es mi objetivo con el regreso a Oviedo”.

Volver a verlo sobre el terreno de juego tendrá que esperar: “Por mí jugaría en Burgos, pero hay que ser coherentes y realistas. Llevo tres meses casi sin competir y hay que tener calma. Paciencia y paso a paso, todavía me quedarán unas semanas para ponerme a tono. Con el míster he tenido contacto desde el primer día, quiero ayudar. Una vez que se acerque ese debut, supongo que hablaremos más de lo futbolístico”. Y los que soñaban con verlo en el derbi deberán esperar: “Está complicado llegar al derbi. Es un partido muy especial para todos, también para mí porque soy de la casa. El ambiente que se crea es mágico. Será complicado, hay que respetar unos plazos que nos hemos marcado con los médicos y el cuerpo técnico. Hay que volver bien, no de cualquier manera”.

Aunque su contrato es hasta el 30 de junio de 2024, Martín Peláez abrió la puerta a su continuidad el tiempo que él desee: “Nuestra idea es que Santi se quede para siempre, como futbolista o como embajador, como él quiera. Esta es su casa. Agradecer a toda su familia, que han sido muy importantes en esta decisión”.

Puedes escuchar la rueda de prensa de Cazorla y Martín Peláez en el enlace de esta noticia