Canteli responsabiliza a los promotores de las fiestas de Montecerrao de la suspensión

La suspensión de las fiestas del barrio de Montecerrao está levantando polémica entre el ayuntamiento y los promotores de las romerías. El alcalde de la capital asturiana, Alfredo Canteli, aseguró en la presentación de los 4 nuevos autobuses eléctricos que no fue el consistorio el responsable de dar por acabadas las fiestas: “El ayuntamiento exigió que se cumpliese una normativa que estaba comunicada y él decidió que no le vale y cerró las fiestas, es un tema suyo, no mío”.

Por otra parte, Oviedo lidera la estrategia hacia una movilidad sostenible, con la nueva incorporación a su flota, a partir de hoy, de 4 nuevos autobuses eléctricos -1 de ellos, articulado-, que fueron presentados esta mañana en las cocheras del Espíritu Santo, con la presencia de Alfredo Canteli, alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, y Nacho Cuesta, concejal de Infraestructuras, Jacobo Cosmen y Luis Panizo, presidente de ALSA y director de la Unidad Zonal Norte de la compañía, respectivamente, y Benigno Runza, gerente de TUA.

Los nuevos vehículos comenzarán a circular de inmediato por las diversas líneas del transporte urbano de Oviedo.

Estos nuevos autobuses eléctricos suponen una nueva apuesta de la ciudad por una movilidad urbana sostenible, en línea con los objetivos del Pacto Verde de impulsado por la Comisión Europea, al tener ya un 46% de la flota de autobuses de Oviedo la categoría eco o cero emisiones.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, señalaba que “seguimos cumpliendo con los compromisos que nos habíamos marcado para conseguir una ciudad que sea un ejemplo para el resto de España en movilidad sostenible y en transporte público de 0 emisiones. Estamos consiguiendo liderar esa estrategia a nivel nacional y prueba de ello es que estamos presentando cuatro nuevos autobuses eléctricos que empiezan a circular desde ya por las vías ovetenses. Con este salto cualitativo demostramos nuestro compromiso firme e irrenunciable con el transporte público no contaminante, en la línea de los objetivos compartidos con Europa”.

Para Jacobo Cosmen, presidente de ALSA, “este liderazgo de Oviedo en movilidad sostenible forma parte del compromiso medioambiental de Alsa, que se concreta en el compromiso de incorporar el 100% de autobuses urbanos cero emisiones a sus operaciones urbanas en 2035”.

Características de los vehículos presentados

Los cuatro nuevos autobuses eléctricos -uno de ellos, articulado- tienen las siguientes características.

Autobús eléctrico Mercedes Benz eCitaro: Tres de ellos, de 12,1 metros y tres puertas -el articulado, de 18 metros- utiliza un motor eléctrico impulsado por baterías embarcadas alimentadas por energía eléctrica, de con tecnología cero emisiones y cero emisiones acústicas. Asimismo, el nuevo vehículo evolucionado tiene una mayor autonomía y ofrece una mayor comodidad y espacio para los pasajeros, al contar con un motor mas compacto que ocupa menos espacio.

Los nuevos vehículos eléctricos, que se incorporan hoy, suponen un nuevo impulso al transporte de cero emisiones en Oviedo, superando la tecnología híbrida.

Renovación del SAE

El Ayuntamiento de Oviedo ha renovado el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), de TUA, enfocado fundamentalmente en aumentar su módulo de comunicaciones, que estaba siendo un cuello de botella para potenciar su funcionalidad.

El aspecto fundamental del SAE radica en la cantidad y calidad de la información que recibirán las personas para utilizar el servicio de transporte

Así, el nuevo SAE será mucho más rápido, al permitir refrescar la información que reciben los usuarios en los postes de información existentes en las paradas y en las aplicaciones de TUA para teléfonos móviles. La cantidad de puntos de información y la instalación de paneles de paneles informativos en marquesinas tampoco será un problema para su potencial.

Un moderno sistema de recuento de viajeros, instalado en las puertas, permitirá saber la ocupación de los autobuses en tiempo real, proporcionando datos de valor para analizar las demandas.

Asimismo, el SAE incorpora también un sistema de grabación en el interior del autobús que permitiría la visualización de imágenes en el caso de producirse alguna incidencia durante el viaje.