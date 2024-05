REAL OVIEDO

Cazorla: “Tenemos que disfrutar de la situación que estamos viviendo

"Me encuentro bien, cogiendo sensaciones después de un mes parado", comenzó Cazorla. "Noté mejor la lesión y me falta coger el ritmo de los compañeros. Me veo para lo que necesite el equipo y el míster. Me faltan entrenamientos, pero a estas alturas hay que arriesgar y arrimar el hombro. Estoy disponible", aseguró, demostrando su disposición para ponerse a disposición del equipo.