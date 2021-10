Borja Sánchez añora el acierto

Borja Sánchez suele tener la responsabilidad de canalizar el juego ofensivo del Oviedo. Su talento hace ser deseado por todos, aunque en ocasiones se le achaque cierta falta de compromiso defensivo. En cualquier caso, es una pieza clave para José Ángel Ziganda y ahora reconoce que el equipo no está cómodo con la serie de empates: "Una vez más nos vuelve a pasar lo mismo y las sensaciones no son buenas. Es verdad que no perdimos, pero llevamos tiempo buscando esa victoria que nos merecemos por ocasiones, pero no ha podido ser".

A su juicio hay cosas que mejorar para acabar con esta dinámica de igualadas: "La finalización es el principal problema. Me preocuparía más si no generásemos ocasiones, que es lo más complicado, pero es evidente que todos tenemos que dar más y mejorar esas cifras de cara a gol". En esa tarea todos deben ayudar, él lo hace con asistencia pero quiere más: "Tengo ganas de hacer algún gol también que el equipo también lo necesita".

En lo deportivo, el equipo se ejercitó esta mañana en El Requexón y Lucas Pierre y Luismi trabajaron con el resto de compañeros y apuntan a alta para recibir el jueves (21.00 horas) al Burgos en el Carlos Tartiere.