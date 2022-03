Borja Bastón: “Tenemos que ser nosotros mismos”

Borja Bastón no es de los tipos que se rinden fácilmente y por eso no está dispuesto a tirar la toalla en la lucha por el plyoff. Da igual la entidad del rival o que se el que mejor estado de forma presente en la competición, como es el caso del Valladolid: “Hay que ser nosotros mismos. Hemos tenido partidos muy buenos contra equipos de arriba y creo que no tenemos nada que envidiar a esos equipos fuertes. En la ida les hicimos un partido muy complicado y esa es la dinámica a seguir: estar juntos, unidos y todos en la misma dirección. Así podremos sacarlo”.

El varapalo de no sumar en las dos últimas jornadas, ha dejado el ánimo del grupo un poco tocado pero no hay tiempo para las lamentaciones: “Eran dos oportunidades que teníamos muchas ganas de aprovechar y la verdad es que no fueron nuestros mejores días. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido del domingo para afrontarlo con ilusión y sacar los tres puntos”.

Para conseguir sacarlo adelante, Borja bastón confía en contar con el apoyo de la grada: “Venimos de dos derrotas complicadas y la gente estaba con mucha ilusión, como nosotros, pero todavía queda Liga y muchos puntos en juego. Les necesitamos y ojalá este fin de semana les podemos dar una alegría”.

Poco amigo de hacer cuentas, Borja Bastón sabe que están obligados a mejorar la media de puntos: “El playoff suele estar entre 64 o 65 puntos, pero lo más importante es este fin de semana. Si perdemos la mira del fin de semana nos estaremos equivocando y hay que ir con muchas ganas y la confianza de sacar los tres puntos”.