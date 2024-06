Borja Bastón: "El playoff no es la Liga. Todo se decide por detalles"

"El sábado se vio que el playoff no es la Liga. Hay muchas emociones y todo se decide por detalles. Son 90 minutos, incluso 120. Hicimos un partido completo, pero nos faltó generar. Ellos tienen buenos jugadores y son un gran equipo. Fútbol atractivo, pero pocas ocasiones", comentó Bastón, subrayando la intensidad y la imprevisibilidad de este tipo de enfrentamientos.

El capitán reconoció las fortalezas del rival y el trabajo realizado por su equipo para contrarrestar su estilo de juego: "Contrarrestamos bien su juego ofensivo y su salida de balón, pero nos faltó generar. En casa, con todo ese ambiente, empezamos bien, pero se notó que era playoff y nos costó. Hay que mejorar ahí".

Bastón también hizo hincapié en la mentalidad y el espíritu necesarios para afrontar el próximo encuentro, compartiendo un mensaje que dirigió a sus compañeros: "¿Queréis vivir otro partido como el del sábado o iros de vacaciones? Pues eso. Fue lo que le dije a los compañeros. Fue increíble, se lleva mucho tiempo sufriendo por este tipo de partidos y lo disfrutamos".

En cuanto a la afición, el delantero no escatimó en elogios y agradecimientos: "A la afición solo hay que agradecerles el apoyo que nos dan. En Eibar el otro día fliparían con la que se montó en el pueblo, todo teñido de azul".

Para Bastón, estos momentos son la culminación de años de esfuerzo y compromiso con el club: "Son muchos momentos. Llevo aquí tres años ya. Me acuerdo de cuando pude irme y me quedé porque sabía que se podía lograr algo bonito. También me acuerdo de lo que pasó ante el Ibiza en la última jornada de la 21-22. En Eibar sentí liberación por conseguir el primer objetivo, que era entrar en playoff".

En el enlace de está noticia puedes escuchar íntegramente la rueda de prensa de Bastón.