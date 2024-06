El Ayuntamiento ayudará al viaje de aficionados

Canteli destacó la importancia de este evento no solo para el equipo, sino también para la promoción de Oviedo como capital gastronómica de España. "Somos conscientes de esa importancia y, estando en el año de la gastronomía, vamos a utilizar estos viajes para promocionar Oviedo. Serán 18.000 euros que ayudarán a que los ovetenses puedan desplazarse a Cataluña", afirmó.

El alcalde expresó su gratitud hacia los seguidores del equipo y subrayó la relevancia del partido para la ciudad y la región. "Quiero agradecerles el enorme trabajo que han hecho para apoyar al equipo y ponerlo donde está hoy. Que todo se consolide el sábado con una gran fiesta en Oviedo. Es muy importante para nosotros, para el club y para Asturias, porque no nos encerramos en nosotros y los que vengan al fútbol irán a otras localidades", añadió. Canteli aseguró que "el ayuntamiento siempre estará ahí" para apoyar al equipo y que "Oviedo necesita un equipo en Primera División". Enfatizó que el año 2024 es crucial para la ciudad y que un ascenso sería un logro significativo: "Me siento orgulloso del equipo y de las peñas y ojalá lo celebremos. El resultado no me preocupa, sólo el ascenso, como si hay que empatar a 18. Oviedo y el Oviedo lo merecen y lo vamos a conseguir."

Por su parte, Jaime Campillo subrayó la importancia de facilitar el desplazamiento de los aficionados. "Ayuda bastante, no todo el mundo tiene disponibilidad económica para pagar aviones o coches particulares. Ya pasó en Cádiz y pedimos ayuda para todos los oviedistas que quieran desplazarse. Sería un precio de 30 euros, saldrán a las 11 de la noche y entre seis u ocho autobuses", explicó. Campillo recordó el masivo apoyo que recibieron en Cádiz y anticipa una mayor afluencia en este crucial encuentro: "En Cádiz estuvimos sobre 2.500 y aquí habría más porque es subir a Primera. Hay gente sin entrada y mucha gente que ya las sacó allí y que las sigue consiguiendo."

El vicepresidente de APARO también comentó el ambiente único que rodea a los seguidores del Real Oviedo, diferenciándolos de otros clubes. "En el último ascenso también hubo mucho ambiente, pero la gente no viajaba tanto. Lo del domingo pasado fue mucho. Un periodista de Barcelona me dijo que nunca había visto algo así. Ellos estuvieron siempre en Primera y no tienen la misma ilusión que nosotros. Estuve en el partido de Liga y aquello era un cementerio y ahora mismo están temblando. Yo creo que igual damos más ambiente nosotros que ellos", reflexionó. Campillo aseguró la presencia de al menos 1.500 oviedistas en Cornellá, muchos de ellos con entradas que se han estado consiguiendo desde la semana pasada: "1.500 seguro que vamos a estar y muchos con entradas porque ya había gente consiguiendo entradas la semana pasada."

Canteli concluyó con optimismo: "Que haya ascenso, que si lo hay, fiesta seguro que organizamos." A lo que Campillo añadió: "Nosotros estaremos del otro lado festejando."

En el enlace de la notica puedes escuchar las declaraciones de Canteli y Campillo.