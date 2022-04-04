DEPORTES / AGENDA

Así fueron los resultados de nuestros principales equipos

Repaso a los resultados de nuestros principales equipos en el fin de semana.

Chisco García

Oviedo | 04.04.2022 09:26

La plantilla del Unión Financiera Base Oviedo
La plantilla del Unión Financiera Base Oviedo | BASE OVIEDO

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

CARTAGENA REAL OVIEDO 1-2

BURGOS SPORTING 0-0

SEGUNDA RFEF

AROSA CEARES 3-1

AVILÉS SALAMANCA 1-0

MARINO ARENTEIRO 0-0

LLANERA BERGANTIÑOS 2-0

LANGREO PALENCIA 1-2

TERCERA DIVISIÓN

PRAVIANO TUILLA 1-2

LANGREO B LEALTAD 0-4

CAUDAL LUARCA 2-0

ROCES SAN MARTÍN 2-2

COLUNGA URRACA 1-0

SPORTING B INDUSTRIAL 3-0

LLANES TITÁNICO 1-1

L’ENTREGU MOSCONIA 1-0

COVADONGA NAVARRO 3-3

LENENSE VETUSTA 0-1

BALONCESTO

LEB PLATA

CLAVIJO CIRCULO 101-85

LIGA EBA

CORINTO GIJON UNICAJA BANCO B 65-54

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MECALIA UNICAJA BANCO 28-28

PLATA FEMENINA

CARBALLAL UNIÓN FINANCIERA 26-30

GIJÓN TENERIFE 33-15

LOBAS GLOBAL OVIEDO SIERO 36-21

1ª NACIONAL MASCULINA

OCA HOTELES LUANCO FINETWORK 30-33

DELICIAS TOSCAF AVILESINA 28-42

SANTOÑA AUTOCENTER VETUSTA 29-21

LAFUENTE GRUPO IMQ 31-31

MESENOR UNION FINANCIERA 24-40

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE GIRONA 8-0

PLATA FEMENINA

BEMBIBRE ARECES 0-6

DIVERPATIN PATÍN NALÓN 3-0

RESA LENA 3-2

OK LIGA BRONCES NORTE

MAGDALENA ARECES 3-3

TELECABLE JOLASETA 9-2

BOOLING DESCANSO

OVIEDO ROLLER DESCANSO

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