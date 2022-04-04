Así fueron los resultados de nuestros principales equipos

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
CARTAGENA REAL OVIEDO 1-2
BURGOS SPORTING 0-0
SEGUNDA RFEF
AROSA CEARES 3-1
AVILÉS SALAMANCA 1-0
MARINO ARENTEIRO 0-0
LLANERA BERGANTIÑOS 2-0
LANGREO PALENCIA 1-2
TERCERA DIVISIÓN
PRAVIANO TUILLA 1-2
LANGREO B LEALTAD 0-4
CAUDAL LUARCA 2-0
ROCES SAN MARTÍN 2-2
COLUNGA URRACA 1-0
SPORTING B INDUSTRIAL 3-0
LLANES TITÁNICO 1-1
L’ENTREGU MOSCONIA 1-0
COVADONGA NAVARRO 3-3
LENENSE VETUSTA 0-1
BALONCESTO
LEB PLATA
CLAVIJO CIRCULO 101-85
LIGA EBA
CORINTO GIJON UNICAJA BANCO B 65-54
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MECALIA UNICAJA BANCO 28-28
PLATA FEMENINA
CARBALLAL UNIÓN FINANCIERA 26-30
GIJÓN TENERIFE 33-15
LOBAS GLOBAL OVIEDO SIERO 36-21
1ª NACIONAL MASCULINA
OCA HOTELES LUANCO FINETWORK 30-33
DELICIAS TOSCAF AVILESINA 28-42
SANTOÑA AUTOCENTER VETUSTA 29-21
LAFUENTE GRUPO IMQ 31-31
MESENOR UNION FINANCIERA 24-40
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE GIRONA 8-0
PLATA FEMENINA
BEMBIBRE ARECES 0-6
DIVERPATIN PATÍN NALÓN 3-0
RESA LENA 3-2
OK LIGA BRONCES NORTE
MAGDALENA ARECES 3-3
TELECABLE JOLASETA 9-2
BOOLING DESCANSO
OVIEDO ROLLER DESCANSO