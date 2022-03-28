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Así fue el fin de semana en números

Consulta los resultados de los principales equipos de la región

Chisco García

Oviedo | 28.03.2022 10:24

Oliver Arteaga, en el partido ante Coruña
Oliver Arteaga, en el partido ante Coruña | ocb

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

SPORTING CARTAGENA 4-1

REAL OVIEDO FUENLABRADA 3-0

SEGUNDA FEDERACIÓN

CEARES AVILÉS 1-0

LANGREO AROSA 1-1

LEGANÉS LLANERA 1-0

BERGANTIÑOS MARINO 0-0

TERCERA DIVISIÓN

VETUSTA NAVARRO 9-1

PRAVIANO LANGREO B 3-2

ROCES LEALTAD 1-3

COLUNGA LUARCA 3-0

SPORTING B SAN MARTÍN 2-0

LLANES URRACA 1-1

L’ENTREGU INDUSTRIAL 4-2

COVADONGA TITÁNICO 0-0

LENENSE MOSCONIA 1-0

CAUDAL TUILLA 1-1

BALONCESTO

LEB ORO

UNICAJA BANCO CORUÑA 67-60

LEB PLATA

CARBAJOSA CIRCULO 90-81

LIGA EBA

UNICAJA BANCO B LEON 67-76

CORINTO GIJON LECLERC 63-76

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

BARAKALDO UNICAJA BANCO 26-25

PLATA FEMENINA

UNIÓN FINANCIERA RODAVIGO 36-25

SIERO CAÑIZA 26-27

VALLADOLID LOBAS GLOBAL OVIEDO 26-30

GIJÓN CAMARGO 31-23

1ª NACIONAL MASCULINA

TOSCAF MESENOR 35-26

VETUSTA LA NONA 26-24

LUANCO UNION FINANCIERA 31-25

GRUPO IMQ DELICIAS 32-22

FINETWORK DESCANSO

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

SANT CUGART TELECABLE 2-2

PLATA FEMENINA

LENA DIVERPATIN 3-2

ARECES LAS ROZAS 4-3

PATIN NALON GATIKAKO 1-3

OK LIGA BRONCES NORTE

ARECES COMPOSTELA 5-3

OVIEDO BOOLING MAGDALENA 2-4

OVIEDO ROLLER TELECABLE 10-2

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