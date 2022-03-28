Así fue el fin de semana en números

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
SPORTING CARTAGENA 4-1
REAL OVIEDO FUENLABRADA 3-0
SEGUNDA FEDERACIÓN
CEARES AVILÉS 1-0
LANGREO AROSA 1-1
LEGANÉS LLANERA 1-0
BERGANTIÑOS MARINO 0-0
TERCERA DIVISIÓN
VETUSTA NAVARRO 9-1
PRAVIANO LANGREO B 3-2
ROCES LEALTAD 1-3
COLUNGA LUARCA 3-0
SPORTING B SAN MARTÍN 2-0
LLANES URRACA 1-1
L’ENTREGU INDUSTRIAL 4-2
COVADONGA TITÁNICO 0-0
LENENSE MOSCONIA 1-0
CAUDAL TUILLA 1-1
BALONCESTO
LEB ORO
UNICAJA BANCO CORUÑA 67-60
LEB PLATA
CARBAJOSA CIRCULO 90-81
LIGA EBA
UNICAJA BANCO B LEON 67-76
CORINTO GIJON LECLERC 63-76
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
BARAKALDO UNICAJA BANCO 26-25
PLATA FEMENINA
UNIÓN FINANCIERA RODAVIGO 36-25
SIERO CAÑIZA 26-27
VALLADOLID LOBAS GLOBAL OVIEDO 26-30
GIJÓN CAMARGO 31-23
1ª NACIONAL MASCULINA
TOSCAF MESENOR 35-26
VETUSTA LA NONA 26-24
LUANCO UNION FINANCIERA 31-25
GRUPO IMQ DELICIAS 32-22
FINETWORK DESCANSO
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
SANT CUGART TELECABLE 2-2
PLATA FEMENINA
LENA DIVERPATIN 3-2
ARECES LAS ROZAS 4-3
PATIN NALON GATIKAKO 1-3
OK LIGA BRONCES NORTE
ARECES COMPOSTELA 5-3
OVIEDO BOOLING MAGDALENA 2-4
OVIEDO ROLLER TELECABLE 10-2