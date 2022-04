Wenceslao López alega que no había reparos técnicos para el "mercau de la Gascuña"

El ex alcalde de Oviedo, el socialista Wencesalao López y los otros nueve miembros del gobierno local en la anterior legislatura se han sentado este martes ante el juez acusados de un delito de prevaricación por haber autorizado el 2 de marzo de 2018 a la Asociación de Hosteleros de Gascona la ocupación de la vía pública para la celebración del llamado 'Mercau de la Gascuña', en la calle Gascona de Oviedo, el primer domingo de cada mes.

López ha sido el primer acusado en prestar declaración en esta primera sesión del juicio que se alargará hasta el viernes y ha manifestado que siempre ha tenido y tiene claro que si se dedica a la política es "por un interés general y no por el interés particular de nadie". "Es una cuestión de principios", ha dicho el ex alcalde. Ha añadido que como alcalde "nunca intervino directamente en una denuncia ni para impulsarla ni para paralizarla".

Ha manifestado que el expediente sobre la autorización del Mercau de Gascuña, objeto del juicio, llegó a la Junta de Gobierno, como otros muchos, con el término aprobar y que se consideraba que a priori no había ningún inconveniente en aprobarlo. Así ha indicado que cuando llegaba un expediente con algún reparo por parte de los técnicos "nunca, jamás se aprobaba". "Ni siquiera lo haríamos por principios éticos", ha indicado

En respuesta a las partes ha indicado además que consideraban que ese mercado era "ocasional" y ha manifestado que el mismo es "idéntico" al actual mercado de la Catedral, que también es ocasional aunque se celebra todos los fines de semana de verano y se rige por la misma normativa.

"En ese momento como venía el expediente para aprobar no tuve más interés en mirar el asunto", ha indicado López que ha negado de manera rotunda que diese alguna orden, en uno u otro sentido, en relación a esa resolución.

No obstante ha indicado que si era conocedor del malestar de un colectivo vecinal por diversas cuestiones relacionadas con la calle Gascona y no únicamente con el tema del mercado.

"Yo recordaba este mercado de Gascona desde antes de ser alcalde, de años anteriores al que acudí como un ciudadano más. No generaba aparentemente ningún riesgo y no era un mercado periódico", ha explicado el ex regidor, que ha explicado que a posteriori se enteró de que se había denegado anteriormente la licencia.

En la misma línea la edil socialista Ana Rivas, que estaba al frente de Infraestructuras y Vías, ha indicado que no había en el expediente ningún reparo ni informe de técnicos que ofreciese duda alguna sobre la aprobación y autorización del mismo. Ha considerado además que el mercado era "de interés público" para toda la ciudadanía. "Era de interés general y no de interés exclusivo de los hosteleros", ha explicado.

En el banquillo de los acusados se sientan el entonces alcalde Wenceslao López y los ediles Ana Rivas (PSOE); María Luisa Ponga (PSOE); Ricardo Fernández (PSOE); Ana Taboada (Somos); Rubén Rosón (Somos); Mercedes González (Somos), Ignacio Fernández del Páramo (Somos), Iván Álvarez (IU) y Roberto Sánchez Ramos (IU). Todos ellos eran concejales del Ayuntamiento y formaban parte, junto con el alcalde, de la Junta de Gobierno Local en 2018. El fiscal pide para ellos la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público en las corporaciones locales durante 9 años.

Los cuatro ediles del PSOE están representados por el abogado Alejandro Huergo; por su parte Genma Arbesú representa a los cuatro ediles de Somos e Iván de Santiago a los tres de IU. La acusación particular corre a cargo del abogado Miguel Teijelo.

Los acusados han llegado a la Audiencia arropados por numerosas personas que les han aplaudido y dado ánimos a su entrada. En declaraciones a los medios a la llegada la edil de Somos, Ana Taboada, ha indicado que llegan al juicio "con la conciencia muy tranquila" para explicar al tribunal que todos los mercados se aprobaron conforme a los informes de los técnicos.

"En ningún momento hemos creído que íbamos a favorecer a nadie", ha manifestado Taboada que ha asegurado que lo que harán será defender su inocencia.

Está previsto que las sesiones se extiendan hasta el próximo viernes, día 8 de abril.