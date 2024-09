La tasa turística es un "impuesto a las vacaciones", afirma Otea

La tasa turística es un "impuesto a las vacaciones". Así de contundente se ha expresado el presidente de Otea con motivo del tributo que autoriza el Principado para que cada Ayuntamiento lo imponga o no. José Luis Álvarez Almeida afirma que, pese a la buena interlocución con la vicepresidenta y consejera de Turismo Gimena Llamedo, no tenían ninguna información previa sobre este nuevo impuesto. Es un tributo que no pagarán los empresarios sino los clientes. Almeida señala que el Gobierno de Barbón es el "responsable" último de este nuevo tributo del que responsabiliza más directamente al consejero de Izquierda Unida Ovidio Zapico

Son declaraciones del presiente de Otea y miembros de la dirección de la federación de empresarios turísticos en el balance de los datos del verano. Se muestran moderadamente satisfechos con una ocupación del 92,4% en agosto (4% más que el mismo mes del año anterior) pero con dos puntos menos que en julio, algo que atribuyen a que hizo menos calor en el resto de España. Javier Martínez, del área de Restauración señala que tuvieron menos ocupación en las cenas. Los niveles no mejoran porque, señala, los usuarios de las VUT que no va a comer a los restaurantes y a la incidencia de los festivales para lo que demandan mejor regulación. Martínez también señala el problema de la falta de personal.